El Ayuntamiento de Caravaca entrega las ayudas municipales para colaborar con el desarrollo de las fiestas patronales

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha hecho entrega de las subvenciones municipales destinadas a los distintos estamentos festeros para la organización y desarrollo de las celebraciones en honor a la Vera Cruz 2026, con un importe global que asciende a 99.500 euros.

Estas ayudas económicas se reparten entre la Comisión de Festejos, que recibe 42.500 euros, y los tres bandos —Caballos del Vino, Cristiano y Moro—, que cuentan con una aportación de 18.000 euros cada uno. Asimismo, la Asociación Amigos de los Gigantes de Caravaca de la Cruz percibe una subvención de 3.000 euros.

Convenio Estrella de Levante

El Ayuntamiento de Caravaca entrega las ayudas municipales por importe de 100.000 euros para colaborar con el desarrollo de las fiestas patronales / Enrique Soler

Durante el mismo acto, se ha renovado el acuerdo de colaboración con la Fundación Estrella de Levante, que contempla otra aportación de 21.500 euros destinada a las Fiestas de la Vera Cruz y a la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda. Esta cantidad se distribuye entre la Cofradía de la Vera Cruz, los bandos Moro, Cristiano y de los Caballos del Vino, así como los Aguilanderos de Barranda.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha puesto en valor “el esfuerzo, la dedicación y el trabajo altruista de todas las personas que forman parte de la Comisión de Festejos, de la Cofradía de la Vera Cruz y de los bandos festeros”. Asimismo, ha subrayado que “las Fiestas de la Vera Cruz son el resultado de la unión de todo un pueblo, del compromiso colectivo de miles de caravaqueños que, generación tras generación, hacen posible un acontecimiento de una magnitud excepcional, único en el mundo, expresión de nuestras raíces e identidad como pueblo”.

Implicación de todas las áreas del consistorio

José Francisco García también ha querido reconocer “la implicación de las distintas concejalías y de los técnicos municipales, cuyo trabajo coordinado permite desplegar un amplio dispositivo de servicios que abarca desde la seguridad y la limpieza hasta montaje de infraestructuras, atención al visitante, la promoción o comunicación”.

Este respaldo económico directo se suma al importante esfuerzo organizativo que realiza el Ayuntamiento en materia de infraestructuras, iluminación, planes de seguridad y emergencias, servicios sanitarios, limpieza viaria, información turística y actividades culturales, contribuyendo a garantizar el correcto desarrollo y la proyección exterior de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.