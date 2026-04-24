Explosión festera en Abanilla bajo el impulso del Año Jubilar: consulta el programa completo

El calendario festivo de Abanilla entra este viernes 24 de abril en su tramo más intenso con unas Fiestas Santa Cruz y de Moros y Cristianos 2026 que se anuncian como uno de los grandes acontecimientos festivos de la Región de Murcia. La coincidencia con el Año Jubilar Abanilla refuerza la expectación y anticipa una notable llegada de visitantes para una programación que rebasa con holgura el medio centenar de citas religiosas, culturales, musicales, divulgativas y sociales, y que proyecta al municipio como un referente regional en estas celebraciones.

El programa venía tomando temperatura desde semanas antes. La asamblea general ordinaria de la Hermandad Santísima Cruz y la subasta de títulos, celebradas el 19 de marzo, marcaron uno de los primeros compases de un calendario que después incorporó la elección de los dibujos ganadores del Concurso Escolar Dibujo Fiestas de la Santa Cruz - Moros y Cristianos o el Festival Bandas Música ‘Villa de Abanilla’, celebrado el 18 de abril. Desde el 22 de abril hasta el 30 de abril, todos los días, el novenario sitúa el carácter religioso en el centro de las fiestas, con la exposición del relicario con el Lignum Crucis.

24 de abril

Pero es este viernes cuando la fiesta da un salto de escala, con desfiles y color. La noche de este 24 de abril se reserva para uno de los actos más simbólicos del arranque: el Pregón Fiestas y la Coronación Reinas Mora y Cristiana 2026, en el pabellón de deportes ‘Pascual Saurín Cutillas’. El acto, presentado por Catherine Martínez Martínez y amenizado por el Ballet ‘Jaima’, servirá para coronar a María Cartagena Méndez, de la Kábila Musulmanes del Chícamo, como Reina Mora, y a Lina Cutillas Tenza, de la Mesnada Lanceros de Avellaneda, como Reina Cristiana. Tras la imposición de bandas por parte del alcalde, José Antonio Blasco Martínez, llegará el discurso de apertura oficial y, a continuación, el pregón de Antonio Peñarrubia Caravaca, director de La 7 televisión Región de Murcia.

La misma velada reunirá también otro de los gestos de reconocimiento que ayudan a leer el fondo de estas fiestas: la entrega de detalles a los Capitanes y Pajes, los premios del desfile del 1 de mayo de 2025 y las distinciones honoríficas de la Federación de Moros y Cristianos ‘Santa Cruz’. Así, en una sola noche, Abanilla combinará el relevo ceremonial, la exaltación festera y el homenaje a quienes han sostenido la fiesta desde distintos ámbitos. Y cuando el protocolo se retire, llegará la fiesta popular: a las 23.30 horas se abrirán oficialmente las verbenas en el Paseo de la Ermita, con la Orquesta Kacike, antes de una madrugada que continuará con actuaciones de DJ en el Campamento Festero.

25 de abril

Ese ambiente tomará cuerpo el sábado 25 con un formato más expansivo y callejero. El vermut en el campamento festero al mediodía, la cena de las kábilas y mesnadas en sus cuartelillos por la noche y la verbena de la Orquesta Cristal irán tejiendo la jornada. Ya de madrugada, la concentración de festeros en la Plaza de la Constitución reunirá en una abarrotada Plaza de la Constitución a bandas locales y visitantes para interpretar al unísono Abanilla en Fiestas, del maestro Villar, tras el saludo de las reinas desde el balcón. Después llegará el pasacalles hacia el Campamento Festero, su inauguración oficial y una nueva noche de música con ‘The Tracks’ y DJ.

Concentración de festeros. / Ayto. Abanilla

26 de abril

El domingo 26 cambiará de registro sin perder intensidad. La tarde estará dedicada a la cantera de la fiesta con la presentación de los grupos infantiles, que descenderán hacia el centro urbano desde la Plaza de la Lonja hasta el Paseo de la Ermita. Las reinas mora y cristiana estarán acompañadas por un ballet infantil, en una cita que pone en primer plano la transmisión generacional de estas celebraciones. A la llegada se escenificará la Embajada Infantil Mora y Cristiana, y después se entregarán los premios del concurso escolar de dibujo.

Embajada Infantil Mora y Cristiana. / Ayto. Abanilla

29 de abril

Tras unos días en los que el novenario seguirá marcando la secuencia religiosa, el miércoles 29 abrirá un paréntesis especialmente pensado para las familias con el Día del Niño en la feria desde las 17.30 de la tarde. Inaugurado por las reinas mora y cristiana y las autoridades locales, incluirá una medida de carácter social muy concreta: las atracciones feria podrán disfrutarse por dos tickets al precio de uno, y la primera hora estará adaptada a niños y niñas con hipersensibilidad y TEA. En un programa de gran despliegue, ese gesto introduce una dimensión de accesibilidad y atención específica que también forma parte de la fisonomía de estas fiestas.

30 de abril

La tarde y la noche del jueves 30 de abril llevarán la narración festera a uno de sus puntos decisivos. La recogida Cargos Festeros será la antesala de la Embajada Mayor, programada en la Plaza de la Constitución, uno de los actos festeros más importantes de los Moros y Cristianos que sustentan su historia festera, documentada desde 1598. Después, cuando avance la noche, tendrá lugar la entrada mora y cristiana, prevista a las 00.15 horas, tras la presentación de cargos festeros. El recorrido, desde la Plaza de la Lonja recorrerá las calles hasta las inmediaciones del Paseo de la Ermita, donde comenzará la verbena y la posterior actuación de DJ en el campamento.

Representación que se lleva a cabo durante la Embajada Mayor. / Ayto. Abanilla

1 de mayo

Y así se llegará al viernes 1 de mayo, eje central del calendario festero de Moros y Cristianos. La mañana combinará la misa en la Parroquia San José, la batucada ‘Kalimba’ por las calles de Abanilla y la fuente de la cerveza con la charanga ‘Los de la Música’ en la Plaza de la Purísima. Pero toda la jornada avanza hacia la tarde, cuando una traca aérea anunciará a las 18.30 horas el inicio del Gran Desfile Parada de Kábilas y Mesnadas, verdadero corazón visual y simbólico de las fiestas.

El desfile arrancará con el banderín de la Federación Moros Cristianos ‘Santa Cruz’ de Abanilla. El bando moro estará encabezado por el ballet ‘Acting Feel’, acompañado por la Asociación Musical ‘Los de la Música’, y reunirá a Muladíes de Al’Banyala, Almohades de Macitavera, Abbasíes de Al´Padul, Jaira, Muzalé, Omeyas de Mahoya, Al’Bayada, Albayad’Allah, Musulmanes del Chícamo —con la Reina Mora y su boato—, Al’Jarea de Al’Margen y Aljama. El bando cristiano arrancará con una representación de la Mesnada Orden de Santiago, con miembros de la Casa Cultural de Murcia en Villeurbanne (Francia), como homenaje por el Año Jubilar de la Stma. Cruz, acompañados por la Unión Musical ‘Hondón de los Frailes’, y seguirá con Cruzados de Cuyalbe, Huestes de Alfonso X, Lanceros de Avellaneda —con la Reina Cristiana y su boato—, Caballeros y Damas de Calatrava, Almogávares, Caballeros del Cid, Santa Ana, Mudéjares del Zurca, Villa de Favanella, Caballeros del Temple, D. Jaime I el Conquistador y Arqueros de Rocafull.

El recorrido, desde la avenida Región Murcia y la calle Francisco Salzillo hasta la Plaza de la Lonja, pasando por la Plaza de la Constitución y la calle Mayor, volverá a convertir a Abanilla en un gran escenario al aire libre. El desfile, además, será retransmitido en directo por La 7 televisión. Después, ya de noche, los grupos moros y cristianos abrirán las puertas de sus cuartelillos a vecinos y visitantes, en una prolongación festiva que enlazará con la actuación de Germán Marco y la verbena con la Orquesta Flama y disco-móvil en el Paseo de la Ermita.

Una mesnada durante el desfile del año pasado. / Ayto. Abanilla

Hasta el 10 de mayo

A partir de ahí, el programa seguirá desplegándose hasta el 10 de mayo con un segundo bloque de actos que incluye la Ofrenda Floral, el nombramiento de Capitanes y Pajes, el concierto de La Húngara con ‘La Espartera’ (Campo de Fútbol de Abanilla), la romería de la Patrona hasta la Ermita de Mahoya, nuevas verbenas, la misa de los Capitanes, el castillo de fuegos artificiales, la bendición del nuevo órgano, el traslado de la Santa Cruz, la procesión Octava y el tradicional Vítor como cierre de las fiestas. Será la continuación de un programa amplio y sostenido, pero el primer gran golpe de efecto de estas celebraciones se juega desde hoy y hasta el 1 de mayo, en ese tramo donde Abanilla pasa de la preparación al estallido festero y se dispone a vivir, en pleno Año Jubilar, sus días de mayor proyección con uno de los Moros y Cristianos más antiguos del Levante español.

Consulta en este enlace el programa completo: https://abanilla.es/fiestas-abanilla-2026/#