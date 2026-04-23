El proyecto para encauzar la rambla de Biznaga no convence en Lorca

El canal de desagüe de la rambla de Biznaga, pieza fundamental del sistema de defensa contra inundaciones del Valle del Guadalentín, sigue su desarrollo aunque no de forma satisfactoria para el Ayuntamiento de Lorca. Y es que, si el encauzamiento de la citada rambla debe ejecutarse como complemento fundamental a las presas de Nogalte, Béjar y La Torrecilla, la construcción debe realizarse de forma que garantice "su eficacia real frente a inundaciones", algo que –según el Consistorio– el proyecto inicial no consigue.

Así, este jueves los ediles responsables de Urbanismo e Infraestructuras, María Hernández y Ángel Meca respectivamente, informaban de la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de un informe técnico de alegaciones en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. Un informe que, según indicaban, busca "reforzar la seguridad y funcionalidad de esta infraestructura estratégica".

Ángel Meca y María Hernández explican sobre el mapa las características del canal planificado por el MITECO. / L.O.

Realizado en conjunción con Aguas de Lorca y la Comunidad de Regantes, la titular de Urbanismo explicaba que el documento recaba "aportaciones constructivas, técnicas y realistas", así como "soluciones concretas" a las deficiencias detectadas. "Este proyecto es fundamental para la seguridad de Lorca, pero debe estar bien definido desde el inicio No podemos permitir que una infraestructura de esta envergadura nazca con carencias técnicas que comprometan su eficacia", sumaba.

"Este tipo de actuaciones deben abordarse con una visión integral, teniendo en cuenta no solo el encauzamiento, sino también su interacción con las infraestructuras existentes y futuras. Es imprescindible garantizar que todas las obras estén coordinadas para evitar cuellos de botella que puedan agravar el problema en lugar de solucionarlo", apuntaba por su parte Meca Ruzafa.

A la comparecencia en el Ayuntamiento acudían representantes vecinales de las pedanías del Valle del Guadalentín. / L.O.

A este respecto, fuentes municipales informaba de que la consulta fue recibida en el Ayuntamiento el pasado 6 de marzo por parte de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, otorgando un plazo de veinte días hábiles para su respuesta, conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. Este nuevo trámite responde a la necesidad de subsanar deficiencias detectadas en la resolución ambiental emitida en marzo de 2024, sin que se haya modificado el proyecto técnico original redactado en 2021.

Así, El proyecto tiene como finalidad el encauzamiento de la Rambla de Béjar en el tramo sonde ha perdido su cauce natural, con el objetivo de mejorar el drenaje superficial y reducir el riesgo de inundaciones aguas arriba de la Rambla de Biznaga. La actuación contempla una longitud total de aproximadamente 13,4 kilómetros, incluyendo un tramo principal de encauzamiento abierto de más de 10,6 kilómetros, mientras que en los primeros 2.000 metros se prevén únicamente labores de limpieza.

Mejoras propuestas

Para mejorar lo dispuesto en el proyecto, el Consistorio reclama que el plan recoja todos los pasos y cruces con viales existentes en el trazado propuesto; instando además a que todos los caminos de titularidad municipal afectados sean restituidos a su estado original tras las obras. Asimismo, desde del Ayuntamiento se reclama la creación de algún puente y/o viaducto más en las vías principales para mejorar la comunicación entre ambos márgenes del canal, y se pone de manifiesto la necesidad de completar el proyecto para conectar el canal existente que recoge las aguas difusas de la Rambla de Nogalte que discurre paralelo a la urbanización de Torre del Obispo, con el nuevo canal proyectado, teniendo en cuenta su estado actual de deterioro.

Tramo de la rambla de Biznaga con el cauce desaparecido. / Daniel Navarro

Del mismo modo, tras el análisis del proyecto, el Consistorio reclama la adecuación de los caminos de servicio proyectados en ambos márgenes del canal con soluciones anti arrastre; la ejecución de la obra de forma simultánea a la adecuación de infraestructuras clave como la autovía Lorca-Águilas (RM-11) y la carretera RM-621, para garantizar el correcto desagüe de avenidas; así como la revisión y actualización de los planos de las Zonas de Flujo Preferente una vez realizado el proyecto de protección frente a inundaciones.

Por último, desde la Administración local se reclama la relación de parcelas catastrales afectadas y la cartografía del proyecto en formato abierto, "para poder llevar a cabo una información a los vecinos y analizar detalladamente el proyecto" y se pone el foco en la falta de consideración de aportaciones las distintas áreas con riesgo potencial significativo de inundación en el diseño.