Lorca será un referente en la formación de sanitarios a nivel regional

La ciudad de Lorca se convertirá en los próximos meses en el punto de referencia regional en lo que a la formación de profesionales sanitarios se refiere. Así será una vez concluyan las labores de equipamiento del Centro Regional de Formación y Simulación en Habilidades Clínicas –anunciado en 2023– y para el que este jueves el Consejo de Gobierno autonómico aprobaba destinar 1.728.406 euros que servirán para poner en marcha dos contratos a tal efecto.

Ubicado en la primera planta del Centro de Salud Lorca-Sutullena, el nuevo centro contará con un sistema integral de grabación, visualización, producción, gestión, almacenamiento y archivo y difusión de contenidos formativos audiovisuales en el ámbito clínico-sanitario orientado a la docencia, la simulación médica y la formación continuada. Este equipo, valorado en 1,4 millones, se distribuirá entre las distintas salas del centro y todos los espacios estarán interconectados mediante una infraestructura de red de altas prestaciones. El plazo para instalar los equipos será de cuatro meses desde la formalización del contrato.

Centro de Salud de Lorca-Sutullena. / López Aroca Arq.

Además, el contrato contempla la entrega de un kit portátil, de grabación y simulación, apto para su utilización en ubicaciones fuera del centro sanitario; así como una plataforma de formación digital corporativa que incluirá sistemas basados en Inteligencia Artificial. Por otra parte, se invertirán 320.000 euros para dotar al Centro con el mobiliario clínico y el equipamiento electromecánico necesario para desarrollar las actividades formativas y de simulación clínica de todo tipo.

3.000 profesionales al año

Según indicaban fuentes autonómicas el centro, que contará con 400 metros cuadrados de espacio, dará cabida cada año a unos 3.000 profesionales y residentes del sector sanitario (tanto de Atención Primaria como Hospitalaria), que podrán reforzar y ampliar sus conocimientos, a través de formaciones que impartirán más de 100 formadores. "La simulación será un eje fundamental de la formación sanitaria, ya que es una herramienta que favorece la adquisición de habilidades clínicas previas al contacto real con el paciente y fomenta la seguridad. Esta herramienta permite desplegar destrezas sobre maniquíes adaptados para disminuir la posibilidad de errores o complicaciones en la realización de procedimientos e intervenciones sanitarias futuras", apuntaban estas mismas voces.