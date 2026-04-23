Más de 1.300 alumnos tomarán parte en la Feria de Empleo y FP del Guadalentín en Lorca

Más de un millar de alumnos de toda la Comarca del Guadalentín tomarán parte en Feria de Empleo y FP del Guadalentín. Así lo anunciaba la edil responsable de Educación en el Ayuntamiento de Lorca, Rosa Medina, durante la presentación de la que será la cuarta edición de una muestra más que consolidada en la zona.

En concreto, la feria tendrá lugar el próximo miércoles 29 de abril, de 9 a 14 horas, en el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso de Lorca y contará con la colaboración de 80 empresas y asociaciones empresariales, así como de los departamentos de Formación y Orientación Laboral de 12 centros educativos con estudios de Formación Profesional de los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas y Totana.

Presentación de la feria este jueves. / L.O.

Durante la jornada a la que, como novedad, podrán asistir también demandantes de empleo de la comarca y usuarios de distintas asociaciones con programas de inserción laboral, se buscará –apuntaba la concejala– "conectar el talento joven y el resto de demandantes de empleo con las empresas de nuestro entorno".

Diversos espacios

En cuanto a la variedad de actividades, desde la organización se especificaba que en el transcurso de la jornada se habilitarán espacios de debate centrados en las necesidades reales del mercado laboral, talleres de simulación de microentrevistas y ponencias sobre neurociencia, Inteligencia Artificial, orientación para el empleo y soft skills, así como asesoramiento en el diseño de itinerarios profesionales y en la gestión del proceso de búsqueda de empleo.

"La búsqueda del primer empleo sigue siendo uno de los principales retos para nuestros jóvenes, y desde el Ayuntamiento trabajamos para que puedan desarrollar su proyecto de vida aquí, sin necesidad de marcharse, conectando directamente con un tejido empresarial fuerte y dinámico", completaba Medina Mínguez, quien terminaba agradeciendo la participación tanto de los diferentes centros educativos como de las empresas y asociaciones colaboradoras.