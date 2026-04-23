El centro de salud de Mazarrón cuenta con un equipo de radiología que evita el desplazamiento de pacientes al hospital

El centro de salud de Mazarrón cuenta con un completo equipo de radiología convencional que permite realizar estas pruebas directamente en el propio municipio, lo que reduce los desplazamientos de los pacientes.

Solo el año pasado, 9.330 pacientes del municipio se sometieron a una prueba de rayos en su centro de Atención Primaria, por lo que no tuvieron que desplazarse a los hospitales del Complejo Hospitalario de Cartagena ni a otros centros de referencia para la realización de esta técnica diagnóstica.

La gerente del SMS, Isabel Ayala, visitó ayer el centro de salud y aseguró que “disponer de un moderno equipo como este en Primaria facilita un acceso más ágil al diagnóstico de los pacientes y la accesibilidad a estas pruebas”.

Mazarrón es el único municipio del Área II de Salud en el que los pacientes cuentan con un equipo de rayos X en el centro de salud, lo que supone “una ventaja clave para la atención sanitaria de la población y contribuye a mejorar la eficiencia del sistema”, resaltó Ayala.

Además añadió que “es una clara apuesta por acerca la tecnología diagnóstica al entorno más cercano del paciente para evitarle desplazamientos innecesarios”.

Durante el año pasado, las exploraciones más demandadas con este equipo fueron las radiografías óseas, de las que se hicieron 7.655, seguidas de las radiografías de tórax (1.533) y de abdomen (142).

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La zona básica de salud de Mazarrón atiende a una población de 20.144 tarjetas sanitarias individuales; 2.500 corresponden a menores de edad y el resto, a población adulta. En el caso de Puerto de Mazarrón, la zona básica tiene adscritas 14.857 tarjetas, de las que más de 12.800 son adultos y, el resto, menores de 14 años.