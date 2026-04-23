La cancelación del convenio del auditorio de Caravaca afecta al remanente del consistorio

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha celebrado sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, en la que se han abordado distintos asuntos, entre ellos la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, cumpliendo así con todos los plazos legalmente establecidos.

El concejal de Hacienda, Anastasio Aznar, destacó durante su intervención los principales datos del informe elaborado por la Intervención Municipal, subrayando que el Consistorio cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un resultado de 2.093.251,74 euros, así como con la regla de gasto. Asimismo, el ejercicio 2025 arroja un resultado positivo cercano al millón de euros y un periodo medio de pago a proveedores de ocho días.

El remanente de tesorería para gastos generales presenta un resultado negativo de 2,5 millones de euros

El remanente de tesorería para gastos generales presenta un resultado negativo de 2,5 millones de euros debido a una situación excepcional derivada de la obligación de cancelar el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para la construcción del auditorio.

Tal y como explicó el alcalde, José Francisco García, esta decisión responde a un requerimiento del Tribunal de Cuentas. La resolución del convenio ha supuesto la anulación de un derecho de cobro pendiente de 3,5 millones de euros. El alcalde remarcó que se trata de una cuestión “contable y temporal”, en la que ya se viene trabajando para revertir la situación a lo largo del ejercicio 2026. Además, avanzó que el Ayuntamiento centra sus esfuerzos en la firma de un nuevo convenio que permita que esta infraestructura esté financiada al cien por cien. “El asunto del auditorio es complejo y se están dando pasos para avanzar en el desarrollo de esta infraestructura”, añadió.

Obras del auditorio / La Opinión

Escuela infantil

Durante la sesión plenaria también se aprobó la Ordenanza Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario para el servicio de la Escuela Municipal de Educación Infantil (EMEI), con los votos a favor de los grupos PP y VOX y en contra del PSOE. Esta iniciativa permitirá sacar a licitación la gestión del servicio, que será prestado por una empresa adjudicataria, tras la elaboración del correspondiente estudio de viabilidad económica que recoge el coste real del servicio.

Esta iniciativa permitirá sacar a licitación la gestión del servicio

Las tres nuevas escuelas infantiles arrancarán con 150 plazas gratuitas de educación infantil de 0 a 3 años, subvencionadas por la Comunidad Autónoma. El Ayuntamiento prevé alcanzar en torno a 200 plazas gratuitas, sumando las ya existentes en distintos centros educativos del municipio.

Modificación Plan de Ordenación

Por otra parte, el Pleno aprobó por unanimidad y de forma definitiva la modificación puntual número 90 del Plan General Municipal de Ordenación, relativa a la unidad de actuación CR-8 “El Cejo 2”. La propuesta de la Concejalía de Urbanismo establece una ordenación que permitirá edificaciones de hasta cinco plantas en fachada y seis en la parte trasera para la creación de vivienda, culminando así un proceso iniciado en 2019 con el avance del documento y que ha superado todos los trámites ambientales, técnicos y jurídicos. La actuación incluye además la cesión de más de 300 metros cuadrados destinados a viales públicos.

El Pleno aprueba además la ordenanza de escuelas infantiles y la modificación urbanística de El Cejo 2 que permitirá el desarrollo de viviendas

En el turno de ruegos y preguntas, el grupo municipal socialista planteó diversas cuestiones relacionadas con el mantenimiento de infraestructuras, la seguridad en espacios públicos y la mejora de servicios municipales, entre ellas la recogida de residuos en el casco histórico, actuaciones en la calle Las Rosas de La Encarnación o la creación de un aparcamiento para patinetes.

Por su parte, VOX formuló una batería de preguntas sobre la tramitación de un expediente urbanístico vinculado a una finca en Archivel. El equipo de Gobierno aclaró que, debido a una confusión técnica, existen varios expedientes sobre la misma cuestión y que se está trabajando en su correcta resolución administrativa.