El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha un completo dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de las prefiestas y fiestas patronales 2026, diseñado para mantener la ciudad en las mejores condiciones durante uno de los periodos de mayor actividad y afluencia del año.

El operativo, coordinado por la Concejalía de Servicios Públicos junto a la empresa concesionaria ‘Entorno Urbano’, cuenta con medio centenar de operarios distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche, así como con un importante refuerzo de maquinaria especializada para actuar de forma ágil en los múltiples espacios urbanos donde se desarrollan los eventos festivos.

El dispositivo incorpora 200 aseos públicos y 70 contenedores adicionales

La concejal de Servicios Públicos, Mónica Sánchez, ha destacado que “se trata de un dispositivo dimensionado para responder a la intensidad y simultaneidad de actos que caracterizan nuestras fiestas, en un año especialmente complejo por la coincidencia con el puente de mayo”. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad colectiva, señalando que “la colaboración ciudadana es fundamental para mantener el entorno en condiciones óptimas y dignificar unos festejos que son seña de identidad de Caravaca”.

Dispositivo

El Ayuntamiento de Caravaca activa un amplio dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos para las fiestas patronales 2026 / Enrique Soler

El dispositivo comenzó a activarse de manera progresiva desde el pasado mes de marzo, coincidiendo con los primeros eventos festivos, intensificándose especialmente durante los fines de semana de abril y alcanzando su máxima cobertura entre el 30 de abril y el 5 de mayo, periodo en el que se concentra el mayor número de actos.

Entre las principales actuaciones destaca la instalación progresiva de aseos químicos en los recorridos y espacios de mayor concentración de público, alcanzando las 200 unidades durante los días centrales de las fiestas. Estos aseos se distribuyen estratégicamente y rotan de ubicación en función de las necesidades de cada jornada. Además, se han habilitado módulos de aseos fijos, incluidos espacios adaptados para personas con movilidad reducida, así como servicios de apoyo con suministro de agua y electricidad en zonas de concentración de peñas y carpas.

Durante la presentación del plan de limpieza se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana en un año en el que se prevé una alta afluencia de público

El operativo incorpora cinco barredoras para grandes vías, dos baldeadoras para calles estrechas y casco histórico, un hidrolimpiador y una cuba de 10.000 litros a presión destinada a plazas y espacios amplios. A ello se suma el refuerzo en la recogida de residuos, con la instalación de más de 70 contenedores adicionales en puntos estratégicos como sedes de peñas, grupos y kábilas, así como 30 papeleras adicionales en la parte trasera de las tribunas de la Gran Vía.

Durante las fiestas patronales de 2025 se recogieron un total de 76 toneladas de residuos sólidos urbanos y 19 toneladas de envases de plástico, lo que supone un incremento superior al 15% respecto al año anterior.

Limpieza de la Basílica

Como principal novedad, este año se ha diseñado un operativo específico para la limpieza inmediata del entorno de la Basílica y la cuesta del Castillo tras la inmediata finalización de la carrera de los Caballos del Vino, que se realizará en coordinación con la Policía Local para mejorar la eficacia y rapidez de actuación.

En las fiestas de 2025 se recogieron 76 toneladas de residuos sólidos urbanos y 19 toneladas de envases de plástico, lo que supone un incremento superior al 15% respecto al año anterior

Mónica Sánchez ha subrayado que “la coordinación entre servicios y la planificación logística son claves para afrontar con éxito un dispositivo de estas características, especialmente en un año en el que la coincidencia con el fin de semana y el puente prevé una mayor afluencia de visitantes”.

Por su parte, el responsable de la empresa concesionaria ha señalado la complejidad del operativo debido a la simultaneidad de eventos y escenarios urbanos, lo que exige una gestión dinámica y adaptativa de los recursos disponibles.