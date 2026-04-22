En marcha las obras para mejorar la seguridad en la carretera que une el Pantano de Puentes y Lorca

Poco más de un mes ha pasado entre la licitación de las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera que une la Ciudad del Sol y el Pantano de Puentes y el inicio de las mismas. Financiadas por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, el titular de la misma, Jorge García, se desplazaba hasta la zona para supervisar junto al alcalde del municipio, Fulgencio Gil, el inicio de las actuaciones.

En total, recordaba el mandatario autonómico, las obras cuentan con una inversión regional de 525.213 euros, y se ponen en marcha "con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la propia seguridad de la vía". A este respecto, García Montoro aludía al alto tránsito de la vía como motivación principal tras las obras: "con estos trabajos damos un paso más en nuestro compromiso con la mejora continua de la red regional de carreteras, reforzando la seguridad vial en una vía por la que circulan más de 370.000 vehículos al año, de los que cerca de 57.000 son pesados".

Fulgencio Gil y Jorge Garcíam este miércoles en la RM-C15. / L.O.

Por su parte, el primer edil agradecía al Gobierno regional la puesta en marcha de unas obras, "muy demandadas por los vecinos y conductores"; a la vez que ponía en valor el empeño autonómico por "sumarse al objetivo de este Gobierno por la optimización de servicios e infraestructuras. Solo cabe recordar los más de 11 millones que llevamos invertidos en este mandato en pedanías".

Datos técnicos

En cuanto a las cuestiones técnicas de la intervención, fuentes autonómicas explicaban que la obra cuenta con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses y se desarrolla en un tramo de 7,7 kilómetros, entre los puntos kilométricos 8,1 y 15,8. Los trabajos contemplan la rehabilitación del firme mediante tratamientos superficiales con riego asfáltico en los tramos necesarios. Asimismo, se instalará barrera de seguridad en los tramos que lo requieran, se llevará a cabo la limpieza de cunetas y taludes en toda la longitud de la carretera y se hormigonarán algunos tramos de cuneta. Finalmente, se repondrá la señalización horizontal y vertical.