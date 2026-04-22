Inundaciones
Lorca sigue recabando apoyos técnicos y reclama el desbloqueo de los proyectos contra inundaciones
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil de España muestra su apoyo a las demandas del Ayuntamiento al respecto de la construcción de presas
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, el de Geógrafos, el de Arquitectos, la Comunidad de Regantes, los propios vecinos de las pedanías del Valle del Guadalentín y, ahora, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil de España. Estas son las entidades que a lo largo de los meses han mostrado su apoyo al Ayuntamiento de Lorca en las reclamaciones al Estado al respecto de la construcción de presas que reduzcan el riesgo de inundación en toda la zona.
En concreto, eran Jesús Contreras, vocal de la citada asociación y Ramiro Aurín, también perteneciente a la entidad, quienes viajaban hasta Lorca para, en compañía del alcalde, Fulgencio Gil, recorrer los puntos que más riesgo representan para la población en el caso de producirse fuertes precipitaciones. Así, la comitiva recorría el cauce del río Guadalentín hasta llegar al Pantano de Puentes, desplazándose después a la rambla de Biznaga y de La Torrecilla, en el punto de mira por la falta de acuerdo entre los habitantes de la zona y ADIF, que recientemente informaba de su rechazo a la propuesta vecinal de que el Corredor Mediterráneo sortee el cauce a través de un viaducto.
Así, la insistente exigencia de Lorca para que se desbloquee la construcción de las infraestructuras de defensa de avenidas recibía el apoyo de los técnicos de la asociación, quienes destacaban los beneficios de la construcción de presas. "La única solución para combatir la sequía y reducir los daños de la lluvia son los embalses y las presas", apuntaba Contreras; mientras que Aurín señalaba: "la cuenca del Segura es muy compleja y solo se puede controlar el riesgo mediante presas de laminación y manteniendo los cauces [...] hemos acudido al llamado del Ayuntamiento para mostrar nuestro apoyo a la reivindicación de que se construyan presas".
Por su parte, Gil Jódar insistía en el "lamentable" estado del cauce del Guadalentín, que la delegación recorría desde la ciudad hasta la misma presa de Puentes IV: "probablemente, es el momento que presenta un peor mantenimiento. Una situación que nos preocupa porque de producirse lluvias torrenciales puede obstruir el paso del agua, provocando una mayor devastación y el taponamiento y rotura de infraestructuras".
Infraestructuras varias
Seguidamente, durante la visita a los cauces de La Torrecilla y Biznaga, el Ayuntamiento y la Asociación de Ingenieros coincidían en la necesidad de ejecutar las obras para levantar las presas y diques de laminación en las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, así como el demandado encauzamiento de la rambla de Biznaga. La ampliación del drenaje de la autovía Lorca-Águilas (Puente del Bao), junto a la revisión de las actuaciones que se están desarrollando para construir la línea de Alta Velocidad a su paso por la rambla de Torrecilla y la limpieza integral de las ramblas del municipio, también eran objeto de análisis.
"Este colectivo profesional conoce la problemática de nuestro municipio. Saben de la necesidad de la construcción de las infraestructuras de defensa de avenidas, como también están al corriente de los padecimientos de los vecinos [...] haremos frente común para lograr acabar con la incertidumbre de nuestros vecinos de Campillo, Torrecilla y Purias cada vez que caen cuatro gotas. Estas obras, como hemos repetido en infinidad de ocasiones, salvan vidas", apuntaba el regidor.
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