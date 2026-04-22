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Más de 600 escolares de Lorca se movilizan por el Día de la Tierra

El Huerto Ruano acoge una exposición destinada a acercar el mundo rural a alumnos de 3º y 4º de Primaria de distintos centros

Fulgencio Gil y Carmen Menduiña durante una visita a la exposición.

Fulgencio Gil y Carmen Menduiña durante una visita a la exposición. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Agricultura, ganadería, cultivo de plantas aromáticas... estas son algunas de las temáticas de la exposición temporal que, hasta este viernes podrá contemplarse en el Huerto Ruano. Promovida por el Ayuntamiento y el proyecto educativo 'Ganadería con Sello Murciano', la muestra ha sido desarrollada con el objetivo de acercar el mundo rural y fomentar el arraigo al territorio entre cientos de alumnos y alumnas de distintos colegios del municipio.

De hecho, serán más de 600 los que tomen parte en la iniciativa puesta en marcha con motivo del Día de la Tierra –que se celebra tradicionalmente el 22 de abril–. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la edil responsable de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación, Carmen Menduiña, tomaban parte en la inauguración de la exposición, diseñada para, según la organización, despertar la curiosidad y la conexión con las raíces rurales de la Región de Murcia.

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Más de medio millar de alumnos han tomado parte en la iniciativa.

Más de medio millar de alumnos han tomado parte en la iniciativa. / L.O.

"Es fundamental que los niños conozcan de primera mano el trabajo que hay detrás del campo y la ganadería, porque solo así podremos garantizar el relevo generacional y el futuro de nuestros pueblos", señalaba la edil, que tomaba parte en el recorrido junto a diversos representantes de la Corporación Municipal y del sector primario local. Los centros que tomarán parte en la iniciativa son: Virgen de las Huertas, José Robles, Ana Caicedo, Alfonso X, San Francisco, Ciudad del Sol y Petra González (La Paca).

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