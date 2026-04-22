El Calar de la Santa cuenta con un albergue juvenil como nuevo enclave turístico

El nuevo albergue juvenil de la pedanía moratallera del Calar de la Santa está ubicado en un lugar estratégico en las proximidades de la Sierra de Villafuerte, enclave de gran riqueza paisajística de la Región de Murcia y punto de paso del camino de San Juan de la Cruz, que une Beas de Segura con Caravaca. La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha financiado con 26.150 euros la reforma de la escuela para su adecuación como albergue juvenil. Esta ayuda está incluida dentro de un programa de creación y mejora de albergues, que cuenta con un presupuesto 325.000 euros, de la cual se han beneficiado 11 ayuntamientos. La consejera de Turismo, Carmen Conesa, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, inauguraron la instalación rehabilitada y adaptada para su nuevo uso “dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona”, señaló.

La consejera de Turismo inaugura las nuevas instalaciones y destaca su emplazamiento estratégico para aficionados al senderismo y el montañismo

Nuevo espacio

La consejera de Turismo, CArmen María Conesa, conversando con unos vecinos de la pedanía del Calar / Enrique Soler

El edificio funcionaba como escuela rural y ahora la planta baja mantiene su función como consultorio médico, mientras que la planta superior se ha acondicionado como albergue juvenil con capacidad para 6 usuarios en literas y un espacio para mochileros y sacos de dormir de entre 10 y 12 usuarios, ofreciendo así un lugar cómodo y funcional para el alojamiento.

Cuenta con capacidad para 6 usuarios en literas y un espacio para mochileros y sacos de dormir de entre 10 y 12 usuarios

“Además, el entorno natural en el que se encuentra el albergue ofrece un gran atractivo para los amantes del senderismo y el montañismo”, explicó la responsable de Turismo, quien puso de manifiesto que “rutas como las que conducen a la Fábrica de Agua de Cantalar o recorren la Sierra de Villafuerte son cada vez más frecuentadas, lo que incrementa la necesidad de infraestructuras como esta que faciliten la estancia de los visitantes”.

La consejera concluyó afirmando que, “con esta actuación, se impulsa el desarrollo turístico sostenible de la zona, se mejora la oferta de servicios y se contribuye a dinamizar la economía local, poniendo en valor tanto el patrimonio natural como cultural de Moratalla”.

Por su parte, el alcalde de Moratalla, Juan Soria, subrayó que estos edificios son “la identidad de nuestras pedanías y con este tipo de transformaciones impedimos que acaben siendo ruinas, dándoles un uso real a las demandas de los vecinos”

Buena acogida por los jóvenes

Un arreglo que también ha sido bien acogido por los jóvenes del municipio. Sara Sánchez corresponsal juvenil del IES D. Pedro García Aguilera destacaba que “estamos muy contentas porque esto antes no tenía vida ninguna y nos parece muy chulo que la gente joven pueda venir a Cañada y disfrutar de la zona”.

En este mismo sentido se refería su compañera Sofía Gómez “esto es un sitio espectacular para acoger a jóvenes que venga a ver la zona y también para las fiestas”.