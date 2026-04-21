Las Torres de Cotillas sigue apostando por el turismo itinerante e inaugura su segunda área para autocaravanas
Esta nueva instalación se ubica en el polígono industrial San Jorge y ha contado con una subvención de 30.000 euros de la Consejería de Turismo
El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha inaugurado una nueva área de servicio para autocaravanas, la segunda del municipio. Esta instalación se ubica en el polígono industrial San Jorge, junto a las pistas municipales de petanca, y ha contado con una subvención de 30.000 euros de la Consejería de Turismo (cerca del 85% del coste del proyecto), a la que se han sumado 5.800 euros de fondos municipales.
Esta área cuenta con una zona específica con infraestructuras necesarias para la gestión diaria de este tipo de vehículos, como puntos de toma de agua potable y eliminación de aguas sucias. También dispone de puntos de corriente eléctrica e iluminación de tipo LED, zona picnic y otros servicios. Además, se ha potenciado el acceso para aquellas personas con discapacidad, ya sea física, sensorial o cognitiva.
Apuesta por el turismo itinerante
El acto inaugural tuvo lugar el pasado sábado 18 de abril, jornada que ofreció diversas actividades, y contó con la asistencia del alcalde Pedro José Noguera; de la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte; del concejal de Servicios y Vías Públicas, Francisco José Torres; miembros de la directiva de la Asociación Autocaravanista de la Región de Murcia (ACMUR); y de numerosos vecinos y usuarios de este tipo de vehículos.
“Apostamos por este tipo de turismo itinerante, cada vez más popular y que demanda las experiencias cómodas y seguras que podemos ofrecerle en Las Torres de Cotillas”, destacó Noguera, que recuerda que esta área se suma a la otra de similares características que se ubica en la avenida Reyes Católicos, junto al campo municipal de césped natural.
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