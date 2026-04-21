La Noria de Oro congregará en Alcantarilla a los mejores cortadores de jamón de España
Toda la recaudación irá a beneficio de TEA Alcantarilla, una asociación local de apoyo a las personas con trastorno del espectro autista y sus familias
El concurso nacional de cortadores de jamón La Noria de Oro se celebra por quinto año consecutivo en Alcantarilla, en la zona de juegos tradicionales del Parque del Acueducto, el domingo 26 de abril, a partir de las 11:00 horas.
En él participan ocho de los mejores cortadores de jamón profesionales de toda España, más otros 20 de apoyo, que forman parte de la Asociación de Cortadores de Jamón de la Región de Murcia (Asojam) y que colaboran con ellos fuera de concurso.
Los asistentes podrán degustar los platos de jamón ibérico de cebo que vayan cortando a un precio único de cinco euros, y toda la recaudación irá a beneficio de TEA Alcantarilla, una asociación local de apoyo a las personas con trastorno del espectro autista y sus familias.
Los cortadores participantes optan a tres premios dotados con un trofeo y diversos regalos. También habrá tres menciones específicas para el plato más creativo, el mejor plato de 100 gramos de jamón y la mesa más creativa.
Este año se van a cortar 30 jamones, y el objetivo será llegar a los 1.000 platos vendidos para superar la recaudación de años anteriores.
Además, el evento contará con animaciones infantiles con monitores, tapas, bebidas y arroz, así como sorteos cada 20 minutos de paletillas ibéricas y lotes de vino.
Como novedad de esta edición, el sábado 25 a las18:00 h., en el Centro de Participación ciudadana, se impartirá una masterclass de corte de jamón impartida por Cristo Muñoz Montes (Campeón de España y Maestro Cortador) de Dos Hermanas (Sevilla) y Víctor Fernández Hervas (Campeón de España, Cuchillo de oro Monesterio y Campeón del mundo).
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