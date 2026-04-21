Largas colas en el Ayuntamiento de Lorca tras el inicio del proceso de regularización de inmigrantes

El proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Estado ya se deja notar en Lorca. Uno de los efectos más evidentes eran las largas colas que estos días pueden verse en el Ayuntamiento de la Ciudad del Sol, al que decenas de personas buscan acceder para solicitar diversos documentos; una situación que generaba el rechazo del Partido Popular.

María Hernández, edil de la formación en el Consistorio, comparecía ante los medios para denunciar el "grave colapso" y el "desbordamiento" registrado en las casas consistoriales del país. "Los ayuntamientos están completamente desbordados, sin recursos, sin planificación y sin el respaldo necesario para afrontar una situación que está siendo impuesta desde el Gobierno de Pedro Sánchez y que está poniendo al límite la atención al resto de los ciudadanos, además de a los propios solicitantes", indicaba.

Ayuntamiento de Lorca, este martes. / PP Lorca

Un colapso que, según indicaba la edil, llegará próximamente a la sanidad y la educación: "esto es solo la punta del iceberg", advertía.

Falta de planificación

Por su parte, la Agrupación Socialista local acusaba al equipo de Gobierno de haber provocado la situación por "su propia falta de planificación y gestión". En este sentido el viceportavoz de la formación, José Ángel Ponce, recordaba que "los procesos de regularización llevan meses anunciados y no son nuevos en España" por lo que "las administraciones sabían perfectamente que iba a haber un aumento de carga administrativa", apuntaba.

Del mismo modo, Ponce Díaz señalaba: "si un ayuntamiento se ve saturado, hay dos opciones: o el fenómeno es realmente extraordinario e imprevisible, que no es el caso, o no se han puesto los medios ni la organización necesarios a tiempo. Y aquí encaja claramente la segunda: la falta de previsión, refuerzo de personal y organización por parte del Gobierno municipal". Al respecto de este asunto, el edil terminaba indicando que "los procesos de regularización no debilitan los servicios públicos, sino que los fortalecen" a través de la incorporación de personas a la economía formal, para terminar reclamando más personal municipal destinado a este asunto.