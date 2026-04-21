Las Fiestas de la Cruz y Moros y Cristianos de Abanilla ofrecen su programación más completa

Las Fiestas de la Santa Cruz y Moros y Cristianos de Abanilla regresan en 2026 con una programación más amplia, que se desarrollará del 24 de abril al 10 de mayo y que este año adquiere un significado especial al celebrarse en el contexto de su Año Jubilar.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, presentó hoy la programación en un acto celebrado en el Centro de Cualificación Turística (CCT), al que también asistieron el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco; el presidente de la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos, Manuel Cutillas, la presidenta de la Hermandad de la Santísima Cruz, Carmen Cascales; así como representantes festeros, entre ellos reinas, capitanes y pajes de 2026.

La programación supera el medio centenar de actividades e integra propuestas religiosas, culturales, musicales, divulgativas y sociales, consolidando estas fiestas como referente festivo de la Región de Murcia.

Durante su intervención, Conesa destacó la relevancia cultural y turística de esta celebración, “considerada una de las más antiguas de la Región de Murcia”. Además, las fiestas cuentan con el respaldo de su reconocimiento como Bien de Interés Cultural de carácter Inmaterial, “lo que refuerza su posicionamiento como una de las expresiones festivas más singulares y valiosas del patrimonio regional”. La consejera subrayó el papel protagonista de la mujer en la fiesta.

Como dato destacado, este año los días grandes de la fiesta, del 1 al 3 de mayo, coinciden con el fin de semana, lo que aumentará su atractivo y ampliará su alcance. En concreto, el domingo 3 de mayo se erige como la jornada central tanto del Año Jubilar como del conjunto de las celebraciones. Ese día tendrá lugar la tradicional romería que partirá de Abanilla en dirección a Mahoya, hasta la ermita erigida donde fue hallada la Cruz. Miles de fieles y peregrinos participarán en una cita con siglos de historia, considerada, sin duda, el acto más significativo de estas fiestas.

La consejera puso en valor la capacidad de la oferta festiva regional “para difundir la cultura regional, atraer visitantes y contribuir a la desestacionalización turística”, y recordó que la Comunidad cuenta con 62 fiestas declaradas de interés turístico que se celebran a lo largo de todo el año. De ellas, 14 son de Interés Turístico Internacional, 4 de ámbito nacional y 34 regional, entre las que se encuentran las de Abanilla.

Programación destacada

El inicio oficial tendrá lugar con el XLII Pregón de Fiestas, que pronunciará Antonio Peñarrubia, director de La 7 Televisión Región de Murcia, en el pabellón Pascual Saurín Cutillas. Durante este acto se celebrará también la Coronación de las Reinas 2026 y la entrega de premios y reconocimientos.

El programa incluye citas tradicionales como las embajadas infantiles (29 de abril), donde los más pequeños recrean la historia festera, y la embajada adulta, una de las primeras documentadas de este tipo.

Entre los actos más destacados figuran el gran desfile de kábilas y mesnadas (1 de mayo), la ofrenda floral a la Santísima Cruz y el nombramiento de capitanes (2 de mayo), la romería (3 de mayo), y la procesión de la Octava, que pondrá el broche final a las celebraciones.

Del mismo modo, en el marco del hermanamiento de Abanilla con la ciudad francesa de Villaurbanne se espera la llegada de una delegación de emigrantes españoles que desfilarán el 1 de mayo y revivirán la pasión por la Cruz el día 3.

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Esta edición se enmarca en el Año Jubilar de Abanilla, ‘La cruz que nos une’, con motivo del V Centenario del hallazgo y veneración del Lignum Crucis, una conmemoración que refuerza el papel del municipio como un importante destino cultural y espiritual en la Región de Murcia.