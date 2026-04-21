El Centro Nube de Molina de Segura permitirá formar en digitalización y tecnologías avanzadas a una treintena de usuarios de forma simultánea

El Centro Nube de Molina de Segura tendrá capacidad para impartir formación en digitalización y tecnologías avanzadas a una treintena de usuarios de manera simultánea a través de sus dos aulas de formación y a la denominada Zona 'Conecta'.

Las aulas polivalentes de formación se podrán usar tanto para clases teóricas como para talleres prácticos y actividades de 'coworking', mientras que la zona 'Conecta' se plantea como un espacio en el que se podrán realizar también reuniones, mentorías o videoconferencias.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, inauguró ayer este Centro Nube de Molina de Segura acompañado del alcalde de la localidad, José Ángel Alfonso.

El titular de Transformación Digital explicó que este nuevo espacio de aprendizaje e innovación "forma parte de una red de Centros Nube que el Gobierno regional está poniendo en marcha para impulsar la formación digital y contribuir así a reducir la brecha digital en la Región".

El proyecto de los Centros Nube cuenta con otros tres espacios, en Murcia, Cartagena y Lorca, y con un presupuesto superior a los 700.000 euros, de los que 142.264 euros se destinan al centro de Molina de Segura.

Los ciudadanos de Molina de Segura tienen ya a su disposición estas instalaciones, además de un avanzado equipamiento tecnológico que incluirá drones educativos, kits de robótica, impresoras 3D, gafas de realidad aumentada, tabletas, teléfonos inteligentes o materiales STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

El Centro, además, dispondrá de una amplia oferta de cursos sobre digitalización y demostraciones tecnológicas cuyas inscripciones se podrán gestionar directamente en este espacio.

En un primer momento, los cursos y actividades se centrarán en formar en competencias digitales básicas. Estos cursos, de una semana de duración, estarán adaptados al nivel de los usuarios e incluirán materias como el uso seguro de Internet o la realización de gestiones electrónicas.

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"El Centro Nube está pensado y diseñado para que los ciudadanos, en este caso todos los molinenses, lo sientan como suyo sea cual sea su edad, su condición o sus conocimientos previos, y lo perciban como un espacio propio al que van a poder acudir para formarse en digitalización y en el que van a tener acceso, de manera sencilla y gratuita, a los últimos avances en tecnología e innovación", concluyó.