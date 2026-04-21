Caravaca ultima los preparativos de las Fiestas de la Vera Cruz con un amplio dispositivo de servicios, promoción e infraestructuras

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ultima preparativos de cara a la celebración de las Fiestas Patronales en honor a la Vera Cruz, con el desarrollo de un completo conjunto de actuaciones coordinadas desde las concejalías de Festejos y Turismo en materia de iluminación, infraestructuras, promoción y atención al visitante.

Los concejales de Festejos, Joaquín Zaplana, y de Turismo, Ana Belén Martínez, han presentado en rueda de prensa las principales acciones desarrolladas con el objetivo de que la ciudad luzca en todo su esplendor durante los días grandes de Moros, Cristianos y Caballos del Vino.

El Ayuntamiento refuerza la Oficina de Turismo y edita 4.000 dípticos informativos

Joaquín Zaplana ha destacado que “que llevamos meses de arduo trabajo para que caravaqueños y visitantes disfruten intensamente de estos días de celebración, contando además con todos los planes especiales ya preparados”.

Por su parte, Ana Belén Martínez ha subrayado la importancia de “reforzar la proyección turística de las fiestas y mejorar la experiencia del visitante”. “Además de los dispositivos en materia de seguridad y limpieza, son numerosas las acciones que el Ayuntamiento se desarrollan, de forma coordinada con la Comisión de Festejos, la Cofradía de la Vera Cruz y los tres bandos, para asegurar el buen desarrollo de las fiestas”, ha señalado.

Iluminación y decoración

Los concejales Joaquín Zaplana y Ana Belén Martínez, durante la rueda de prensa / Enrique Soler

En las últimas semanas, operarios municipales y técnicos de empresas adjudicatarias han trabajado intensamente para que todo esté preparado de cara al encendido oficial del alumbrado ornamental, previsto para el próximo domingo, 26 de abril, tras el pregón de fiestas.

La Gran Vía contará con un montaje compuesto por 27 arcos luminosos con diseños alegóricos a Moros y Cristianos, mientras que calles como Maruja Garrido, Ciruelos, Mayrena, Gregorio Javier, Alfonso Zamora, Mayor, Rafael Tejeo o Cuesta de la Plaza lucirán decoraciones con réplicas de la Cruz de Caravaca y elementos relacionados con los festejos. La Plaza del Arco incorporará cuatro arcos ornamentales adicionales, y se mantiene la iluminación en el recinto ferial de El Salvador y en el recinto festero. Asimismo, se ha reforzado la iluminación en la cuesta del Castillo. Toda la instalación cuenta con tecnología LED de bajo consumo, lo que permite reducir el impacto ambiental y optimizar el gasto energético.

Además, se han instalado más de 300 gallardetes y banderolas con la imagen de la patrona en principales avenidas y calles del casco urbano, así como elementos decorativos en balcones institucionales y vallados.

Por otra parte, se habilitarán pantallas LED de gran formato en la explanada del Castillo, Plaza del Arco y Templete, facilitando el seguimiento de los actos principales.

Conciertos

Programa de Fiestas de Caravaca de la Cruz Programa de Fiestas de Caravaca de la Cruz

Desde la Concejalía de Festejos se refuerza la programación con actuaciones tras los actos oficiales. El 3 de mayo, tras la procesión, actuará la Orquesta La Mundial en la zona del Templete, mientras que el 4 de mayo, tras el desfile de Moros y Cristianos, la Plaza del Arco acogerá la actuación de Salva Ortega y la Banda Show, ofreciendo un cierre festivo a la altura de la celebración.

Edición de dípticos y programas Con el objetivo de facilitar la información a vecinos y visitantes, se han editado 4.000 dípticos informativos con servicios de interés, como puntos sanitarios, aseos públicos y ubicaciones clave. Asimismo, se han impreso 5.000 ejemplares del programa oficial de fiestas, con la programación completa de actos, distribuidos a través de distintos puntos de la ciudad.

Refuerzo de los servicios de atención al visitante

Programa infantil de Fiestas de Caravaca de la Cruz Programa infantil de Fiestas de Caravaca de la Cruz

El Ayuntamiento ha reforzado los dispositivos de atención turística, ampliando horarios del Punto de Información Turística.

Además, se han gestionado acreditaciones para medios de comunicación y fotógrafos, habilitando espacios específicos que permitan el desarrollo de su labor en condiciones óptimas.

También se ha actualizado la web municipal “Caravaca en Fiestas”, consolidándola como canal de referencia durante los días festivos.

Campaña promocional y plan de medios

El Ayuntamiento ha desarrollado una campaña de promoción bajo el lema “Juntos por lo que somos”, centrada en poner en valor la identidad, tradición y participación colectiva que caracterizan las fiestas. La campaña tiene presencia en medios de comunicación regionales —prensa, radio y televisión—, así como en soportes de publicidad exterior en distintas ciudades de la Región de Murcia y en el propio casco urbano de Caravaca. En el ámbito digital, la estrategia ha alcanzado una notable repercusión, superando las 150.000 reproducciones en Instagram.

Las retransmisiones en directo, la colaboración con creadores de contenido y una campaña de promoción ampliarán la proyección de los actos centrales de las fiestas

Como novedad, se ha incorporado la colaboración de un numeroso grupo de creadores de contenido en redes sociales, quienes generarán publicaciones en tiempo real durante las fiestas. Esta acción permitirá ampliar el alcance de la promoción, reforzando la visibilidad de las celebraciones a nivel regional, nacional e internacional.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los medios la señal institucional en abierto de la carrera de los Caballos del Vino. Será retransmitida íntegramente por 7 Región de Murcia, Popular Televisión y Telecaravaca, así como en canal oficial de YouTube municipal, además de facilitar la aparición en cadenas nacionales. Igualmente, la procesión del 3 de mayo y el desfile del 4 de mayo serán emitidos en directo por la televisión autonómica, complementándose con la publicación diaria de vídeos resumen en los canales en redes sociales del Ayuntamiento.

Para finalizar, los concejales de Turismo Festejos han querido agradecer “el trabajo de todos los técnicos municipales, cuya implicación resulta imprescindible para el éxito de las celebraciones”. Asimismo, han hecho un llamamiento “a vivir las fiestas con responsabilidad, a acoger a los numerosos visitantes con hospitalidad y a disfrutar plenamente de unas celebraciones que son, sin duda, las mejores del mundo”.