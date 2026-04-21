El bordado de Lorca llegará a Madrid de la mano del Paso Blanco

La tradición más representativa de Lorca, el bordado a mano en sedas y oro, se hará un hueco en la capital de España. Lo hará de la mano del Paso Blanco, que entregará al Real Madrid una bandera destinada a actos de protocolo realizada en el taller de bordados 'Virgen de la Amargura' de la cofradía durante el pasado año.

La obra, realizada sobre raso blanco y con unas dimensiones de 150 x 100 centímetros, presenta en su centro el escudo del club bordado en oro y sedas, respetando fielmente los colores y proporciones oficiales del Real Madrid. El conjunto se completa con un mástil de 250 centímetros rematado con el escudo en acabado níquel y una base portabanderas de metacrilato con inscripción conmemorativa.

Detalle del escudo bordado en la bandera. / Paso Blanco Lorca

Según indicaban fuentes de la cofradía, en la elaboración de la pieza las bordadoras y costureras del Paso Blanco han invertido un total de 690 horas de trabajo artesanal, "reflejo del esmero y la dedicación" que caracterizan al bordado lorquino.

125 años

Al respecto del obsequio, estas mismas voces significaban que se realiza como un "homenaje al Real Madrid en un momento significativo para el club, próximo a la celebración de su 125 aniversario, al tiempo que lleva el bordado lorquino a uno de los escenarios con mayor proyección internacional". La entrega, realizada en el marco del encuentro que el conjunto blanco disputará frente al Deportivo Alavés podrá seguirse a través de Real Madrid Televisión.