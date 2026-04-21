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Semana Santa

El bordado de Lorca llegará a Madrid de la mano del Paso Blanco

La cofradía entregará al Real Madrid una bandera bordada a mano en sedas y oro por su 125 aniversario

Acto de bendición de la bandera que será entregada al Real Madrid.

Acto de bendición de la bandera que será entregada al Real Madrid. / Paso Blanco Lorca

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La tradición más representativa de Lorca, el bordado a mano en sedas y oro, se hará un hueco en la capital de España. Lo hará de la mano del Paso Blanco, que entregará al Real Madrid una bandera destinada a actos de protocolo realizada en el taller de bordados 'Virgen de la Amargura' de la cofradía durante el pasado año.

La obra, realizada sobre raso blanco y con unas dimensiones de 150 x 100 centímetros, presenta en su centro el escudo del club bordado en oro y sedas, respetando fielmente los colores y proporciones oficiales del Real Madrid. El conjunto se completa con un mástil de 250 centímetros rematado con el escudo en acabado níquel y una base portabanderas de metacrilato con inscripción conmemorativa.

Detalle del escudo bordado en la bandera.

Detalle del escudo bordado en la bandera. / Paso Blanco Lorca

Según indicaban fuentes de la cofradía, en la elaboración de la pieza las bordadoras y costureras del Paso Blanco han invertido un total de 690 horas de trabajo artesanal, "reflejo del esmero y la dedicación" que caracterizan al bordado lorquino.

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125 años

Al respecto del obsequio, estas mismas voces significaban que se realiza como un "homenaje al Real Madrid en un momento significativo para el club, próximo a la celebración de su 125 aniversario, al tiempo que lleva el bordado lorquino a uno de los escenarios con mayor proyección internacional". La entrega, realizada en el marco del encuentro que el conjunto blanco disputará frente al Deportivo Alavés podrá seguirse a través de Real Madrid Televisión.

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