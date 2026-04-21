El Ayuntamiento de Lorca presume de la ‘explosión’ de eventos que tendrá lugar hasta verano

"La coordinación de los actos está funcionando bien, tal y como nos transmiten las entidades privadas y las asociaciones, que nos indican que esta línea es la correcta. No es casualidad que la oferta del municipio en este aspecto haya mejorado sensiblemente durante estos años, es la consecuencia de un trabajo planificado y bien hecho". Este era el resumen que hacía el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante la reunión de seguimiento y coordinación de la Agenda de Eventos del municipio.

Una agenda que, durante estas semanas, seguirá llena de citas de diversa índole. "Una agenda de esta envergadura requiere de una sincronización precisa que permita que las sinergias generadas por unos actos beneficien al resto, de tal forma que cada cita impulse a la siguiente. Esta dinámica de trabajo que hemos impuesto en los últimos años está ofreciendo resultados positivos que queremos acentuar, ya que el beneficio en el 'ambiente' que se vive en nuestras calles y plazas es evidente", explicaba el regidor.

Fulgencio Gil durante su comparecencia ante los medios. / L.O.

En el transcurso del encuentro, además de hacer balance de la programación desarrollada durante el primer cuatrimestre del año, se presentaba la programación que, con la llegada de la primavera, y con los actos de Semana Santa como punto de partida, afrontará la Ciudad del Sol. Así, entre los grandes acontecimientos más inmediatos destaca el concierto de La Pegatina (9 mayo en la plaza de toros) jornadas gastronómicas Acho Burger (28 mayo en La Merced), el Custom Lorca y la Noche de los Museos (16 mayo) con la programación más amplia de toda su historia.

Próximos eventos

Por lo que respecta a los actos del próximo fin de semana, Gil Jódar apuntaba varias citas que tendrán lugar en Lorca. "Los mayores podrán asistir a la gala del proyecto Cercanos, en el Auditorio Margarita Lozano, donde también se darán cita decenas de jóvenes en la entrega de premios de la 41 edición del Concha Fernández Luna de cuentos, en el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso. Se intensifican las fiestas en pedanías, este sábado y domingo en el Pradico y el Cejo de los Enamorados se mostrará recién remozado a través de una ruta extraordinaria", señalaba.

Distintas entidades públicas y privadas se daban cita con motivo de la reunión. / L.O.

"Las próximas semanas van a ser muy intensas. Hay previstas jornadas gastronómicas, un festival de videojuegos, Feria de la Salud, Noche de los Museos, Custom Lorca, Mubbla Trail, Festival Fortaleza Sound, concierto de La Pegatina, toros… y las fiestas de nuestras pedanías", añadía, para terminar poniendo en valor la capacidad de atracción de promotores de eventos del municipio. "Nos hemos convertido en un punto de atracción que trasciende la comarca y la Región, lo que requiere de un engranaje perfectamente ajustado desde todas las concejalías, porque en la agenda de eventos se incluye cada una de las propuestas no solo de los departamentos del Ayuntamiento, sino también de promotores", apostillaba.

Distintos medios

Por último, Gil Jódar recordaba que los distintos eventos programados en la ciudad pueden consultarse tanto en las páginas de la agenda ‘Vive Lorca viva’, como en el portal ‘Visit Lorca’. "Creemos que conocemos al dedillo el municipio, pero tiene mucho que ofrecernos a todos. Lugares únicos en cada una de las estaciones del año. Para no perderse nada, hay que estar atento a las publicaciones donde se incluye cualquier cambio de última hora", terminaba.