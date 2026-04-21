El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, ante una nueva cuestión de confianza

Tomás Rubio afrontará su segunda cuestión de confianza al frente del Ayuntamiento de Cieza en menos de un año. La primera, en septiembre de 2025, se debió a la aprobación de los presupuestos municipales, desestimados en ‘primera vuelta’ y que dejó en manos de la oposición la presentación de una moción de censura y un candidato a la alcaldía alternativo que nunca se produjo, aprobándose finalmente los mismo y manteniendo a Rubio al frente de la alcaldía ciezana.

Ayer, durante el pleno extraordinario, el equipo de Gobierno presentó una modificación de créditos dirigida a realizar diversas inversiones en el municipio que acabó siendo rechazada por los grupos de la oposición (PSOE, Vox y la concejala no adscrita Joaquina Rojas). Tras el receso, el grupo popular y Vox negociaron sin éxito, aceptando estos últimos algunas propuestas y rechazando otras, «obligando» a los populares a rechazar finalmente el acuerdo y llevando a Tomás Rubio a convocar para el próximo viernes una cuestión de confianza.

«El día de hoy no ha sido un día fácil para Cieza. El equipo de Gobierno del PP ha presentado durante el pleno una modificación presupuestaria de créditos que recogía necesidades reales y urgentes para el municipio, y ante el veto de Vox, hemos tenido que rechazar este acuerdo, pues iba a dejar fuera a mucha gente, y yo soy el alcalde de todos los ciezanos. Por eso he tomado la decisión de someterme el próximo viernes a una cuestión de confianza, como lo hice el año pasado para la aprobación de los presupuestos. Es la única manera que tengo de expresarme, porque me hierve la sangre. Si este pleno no es capaz de aprobar lo que Cieza necesita, que al menos sea capaz de decir claramente si quiere que siga gobernando o no, pero que no sigan bloqueando, ya no a la figura del alcalde o al Partido Popular, sino a inversiones concretas dirigidas a toda la ciudadanía», afirmó Tomás Rubio ante los medios a la finalización del pleno municipal.

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El alcalde de Cieza aprovechó su intervención para denunciar, además, que los distintos servicios municipales y registros «están saturados», a raíz de los actuales procesos de regularización de inmigrantes que se están llevando a cabo en toda la geografía española desde principios de esta semana.