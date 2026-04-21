Hasta 36 cámaras de seguridad leerán matrículas en Santomera para detectar incidencias en tiempo real

La Comunidad Autónoma ha subvencionado al Ayuntamiento de Santomera en los dos últimos años con 707.760 millones de euros, en el marco de la estrategia 'Región de Murcia+Segura', con el objetivo de desplegar una red de videovigilancia que refuerce la seguridad ciudadana en la localidad. Del total, 500.000 euros se destinaron a gastos de personal y 207.000 euros a reforzar la seguridad con nuevos equipamientos técnicos.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuños, ha presentado junto al alcalde de Santomera, Víctor Martínez, estas inversiones, que han permitido instalar 36 cámaras de seguridad con lectura automatizada de matrículas y un centro de control para supervisar a tiempo real, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Este sistema dispone de cámaras de control de tráfico con almacenamiento seguro e infraestructura para automatizar alertas, detectar incidencias en tiempo real, generar reglas de control e identificar vehículos. La finalidad es mejorar la prevención, reforzar la seguridad, agilizar la respuesta ante incidencias, obtener información para tomar decisiones y avanzar hacia una gestión más moderna, eficiente y proactiva del espacio público.

La subvención autonómica ha hecho posible asimismo adquirir dos visores térmicos de visión nocturna y un radar láser para mejorar la seguridad vial, entre otros medios técnicos avanzados.

Por otra parte, Santomera, al igual que en el resto de los municipios, ha incorporado a su flota un vehículo todoterreno destinado a la vigilancia de zonas rurales y diseminadas, de modo que se refuerza la protección de áreas apartadas y se mejora la atención a la población que reside fuera del casco urbano.

Todas estas inversiones forman parte de las medidas incluidas en la estrategia 'Región de Murcia + Segura', aprobada por el Gobierno regional, que cuenta con un presupuesto inicial de 120 millones de euros hasta 2030 y que "tendrá como resultado el incremento de medios y efectivos en las policías locales, así como de más formación", ha señalado Marcos Ortuño. Concretamente, en los últimos dos años ya se han invertido 43 millones de euros en los distintos municipios de la Región.

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La estrategia persigue que "todos los vecinos se sientan más seguros" y se está desarrollando con la colaboración de los ayuntamientos, porque "el Gobierno regional es un gobierno que apuesta por el municipalismo y por reforzar y mejorar la seguridad ciudadana con hechos y con compromisos cumplidos", ha valorado el consejero.