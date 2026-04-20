La Virgen de las Huertas de Lorca estrenará un trono con motivo de las fiestas de 'los mayos'

Se acerca el mes de mayo y, como manda la tradición, la Virgen de las Huertas, Patrona de Lorca, será la protagonista de la vida cultural y religiosa del municipio. De ello se hará cargo la Real Hermandad de Santa María la Real de las Huertas, que este lunes presentaba los actos programados con motivo de los 'Mayos' junto al alcalde, Fulgencio Gil, quien aprovechaba la ocasión para poner en valor el esfuerzo de la cofradía en la organización de un completo programa de eventos entre los que se incluyen misas, exposiciones, visitas guiadas, y procesiones; todo ello bajo el lema 'Venid y vamos todos'.

Pedro Millán, presidente de la hermandad daba todos los detalles de la programación, que dará comienzo el próximo 24 de abril, a las 19:00 horas, con la presentación y bendición de la gran novedad de este año: el nuevo trono de la Virgen. Seguidamente, el 2 de mayo darán comienzo las misas que, cada sábado a las 20 horas y durante todo el mes, serán dedicadas a distintos colectivos de la Ciudad; mientras que el domingo día 3 a partir de las 7 horas –como el resto de domingos de mayo– se celebrará el primer Rosario de la Aurora.

Pedro Millán y Fulgencio Gil durante la presentación de los actos. / L.O.

Será precisamente durante el primer Rosario de la Aurora cuando se puedan contemplar por primera vez las nuevas andas en procesión. Con motivo de los mayos, además, se llevará a cabo una ofrenda floral (el citado día 2) y, el último domingo de mayo por la tarde, la Virgen procesionará acompañada por los niños que han realizado durante este año su Primera Comunión. Durante el recorrido, además, los infantes de la Virgen portarán un trono con una pequeña imagen de la Patrona.

Ligero y funcional

En cuanto al nuevo trono, cuya realización ya adelantara este Diario, desde la hermandad informaban que estará destinado a los Rosarios de la Aurora y a las visitas que la Patrona de Lorca realiza durante la Feria en la ciudad. Diseñado por la propia Hermandad en colaboración con el prestigioso taller de Orfebrería Orovio, se han invertido tres años de trabajo con el objetivo de sustituir al anterior, que en palabras de Pedro Millán, "presentaba un notable deterioro con el paso del tiempo, lo que hacía necesaria su sustitución".

La presentación del programa se llevaba a cabo en el Ayuntamiento. / L.O.

Concretamente, se trata de un trono de plata, concebido para ser ligero y funcional, especialmente pensado para los recorridos más largos, pudiendo ser portado por entre cuatro y ocho personas. Entre los elementos presentes en el mismo destacan los escudos de la ciudad de Lorca, en honor a la Virgen como Patrona, así como el escudo de la Hermandad. El conjunto se completa con una peana elevada, también realizada en plata, decorada con motivos florales y huertanos, sobre la que se dispondrá la imagen de la Virgen.

En su frontal, el trono presenta dos ángeles tenentes que sostienen la media luna donada por el grupo de Coros y Danzas Virgen de las Huertas el pasado mes de septiembre, recuperando así la histórica iconografía de la Patrona; y se han adaptado las andas para integrar el bastón de mando que porta la Virgen como alcaldesa honoraria de la ciudad a perpetuidad.

Otras actividades

Dentro del programa ideado para el mes de mayo, también destaca la puesta en marcha del proyecto 'Santuario Abierto', con el objetivo de acercar a los lorquinos y visitantes a la casa de la Patrona, con horario amplio de apertura del Santuario. De lunes a viernes y domingos, de 6:45 a 13:30 horas, y tardes de 17:30 a 21:00 horas, y los sábados por la mañana, de 8:30 a 13:30 horas, y tardes, de 17:30 a 21:00 horas. Además, el 16 de mayo, la hermandad participará en la noche de los museos con su exposición de Joyas Reales de la Patrona.