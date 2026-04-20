Sale a la calle la revista ‘El Caballista’, uno de los momentos más esperados de la prefiesta Caravaqueña

Más me medio millar de personas acudieron a los Salones Castillo de la Cruz a la presentación de la revista ‘El Caballista’, que anualmente edita la Peña Júpiter. En esta edición 2026, la revista está compuesta por 132 páginas a color, que repasan de manera pormenorizada el festejo, que está incluido en la lista de Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Entre sus páginas, además de las presentaciones institucionales, se pueden encontrar entrevistas y reflexiones a las Amazonas Mónica García y Triana Fernández, así como al Caballista del Año, Diego Sánchez.

Este año el apartado de ‘La firma’ está dedicado a José Ramón Pérez ‘El Chamo’, campeón de España de Doma Vaquera 2025

Este año el apartado de ‘La firma’ está dedicada a José Ramón Pérez ‘El Chamo’, campeón de España de Doma Vaquera 2025. Una entrevista realizada por Diego Vázquez. También se publica una entrevista de Alejandro Fernández Puerta, presentador y preparador de concursos de caballos, cuya andadura comenzó en el centro ecuestre ‘Las tres carrasquicas’, con Santos Sánchez.

Se trata de un repaso al festejo del 2025, incluyendo los campeones de cada uno de los concursos que realiza el Bando de los Caballos del Vino, en la tarde del día uno y la mañana del dos de mayo.

Otra de las novedades que se incluye en esta edición son todos los ganadores de los tres concursos, de los últimos años. En palabras del director de la publicación, Diego Martínez, “queremos que ‘El Caballista’ sea una página de consulta para conocer la historia de nuestro festejo”.

Otra de las secciones clásicas de la publicación es ‘El rincón del preparador’, que en esta edición analiza la preparación del caballo de la Peña Pura Sangre

Otra de las secciones clásicas de la publicación es ‘El rincón del preparador’, que en esta edición analiza la preparación del caballo de la Peña Pura Sangre.

Distinciones 2026

Cada año la peña entrega unas distinciones que se conocen en el momento de la presentación. Este año el premio ‘La leyenda’ ha sido para la Peña Caballista Zambra, que marcó un antes y después en el mundo de las costumbres populares.

El premio ‘El personaje’ ha recaído en Antonio Torres ‘Ceperito’, nacido en la calle Condes, en el barrio donde se dice que nació el festejo. Con tan solo 13 años comenzó a salir en las fiestas, iniciando así una trayectoria que con el paso del tiempo se convertiría en ejemplo de dedicación, esfuerzo y amor por una de las tradiciones más arraigadas de Caravaca.

En el apartado de ‘La promesa’, el premio fue para la Peña Mayrena, en concreto David, Guillermo, Samuel, Pablo, Javi y Ángel, jóvenes caballistas que buscan hacerse un hueco en el mundo del festejo.

Por último, el ‘Mini caballista de honor’ fue para el poni Retornico y mini Retornico. En el año 2014, tras casi 17 años desde la fundación de la Peña Retorno y después de haber superado diversos baches hasta lograr su consolidación, surgió una bonita idea, que los hijos de los peñistas, que poco a poco habían ido llegando pudieran sacar su propio poni.

El acto contó con la presencia del alcalde de Caravaca, José Francisco García, así como el hermano mayor de la Cofradía, Jesús López

Ofrenda a la patrona

Enrique Soler

La jornada comenzó con el traslado de Santa Elena desde la iglesia mayor de El Salvador, hasta la Basílica de la Vera Cruz, donde quedó a la espera de acompañar a la patrona de Caravaca, durante las salidas de las fiestas patronales. Durante el traslado, se realizó un alto en el camino en la ermita de Santa Elena, donde se bendijeron los banderines de las peñas que participan en el festejo.

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Misa ofrenda de los caballos del vino / Enrique Soler

Posteriormente, tuvo lugar el sorteo de números que llevarán los caballos, durante los populares festejos. Abrirá la carrera 2026, la peña Mayrena y el último caballo, con el número 56 será El Retorno. La Peña Calimocho vencedora de la carrera del año pasado, tomará la salida en el puesto número diecisiete. También se sortearon los ponis que participarán en la carrera del día cuatro de mayo. El primero será Mini Retornico y el último, con el número 29 Mini-Albino.

Sorteo Caballos del Vino / La Opinión