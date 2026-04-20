La prohibición de uso del burka volverá al Pleno de Lorca

El uso del burka, junto al resto de prendas que ocultan el rostro, volverá a ser objeto de debate en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, tras la aprobación en el transcurso de la sesión plenaria del mes de febrero de la moción propuesta por Vox con el objetivo de regular este tipo de prendas en edificios municipales, será el Partido Popular quien vuelva a exigir algo similar, aunque esta vez a nivel nacional.

Rosa Medina, secretaria general del PP de Lorca, detallaba este lunes el contenido de la moción, ideada "para exigir al Gobierno de España la aprobación de una Ley Orgánica que regule y limite el uso de prendas o elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos o de acceso público".

Rosa Medina, secretaria general del PP de Lorca, durante su comparecencia. / PP Lorca

En este sentido, la también edil del Consistorio señalaba que este tipo de prácticas "invisibilizan a la mujer y limitan su participación en la vida social", a la vez que subrayaba: "constituye un símbolo de sometimiento y la institucionalización de la invisibilidad femenina". Por lo que respecta a los fundamentos legales, Medina Mínguez hacía alusión a la propia Constitución Española, así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir de la sentencia del caso SAS contra Francia de 1 de julio de 2014, establece que es legítimo que un Estado limite el uso del velo y de prendas o elementos que oculten el rostro, siempre que se haga mediante ley y que dicha limitación esté justificada, sea proporcionada y necesaria en una sociedad democrática avanzada.

A nivel internacional

Del mismo modo, la líder popular recordaba que otros países de Europa como Francia, Bélgica, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Bulgaria o Suiza "ya han aprobado normativas que prohíben el uso del velo integral en espacios públicos, reflejando la preocupación creciente en Europa por proteger los valores democráticos y la igualdad"; para continuar reclamando herramientas que permitan a los ayuntamientos actuar en este ámbito. "Lo hacemos por nuestras hijas y por nuestras nietas. "Hay una revolución pendiente en determinados ámbitos donde la mujer sigue sometida, y España no puede mirar hacia otro lado. Luchamos por un país donde ninguna mujer sea borrada" terminaba.