El profesor y músico José Antonio Martínez Meca ya tiene una calle en su Caravaca natal

Martínez Meca fue maestro y profesor de varias generaciones de caravaqueños en el colegio Cervantes y en el instituto San Juan de la Cruz. Componente del grupo musical pop Los Puntos, fue también compositor de música para las Fiestas de Caravaca, como el popular himno-pasodoble del grupo Caballeros de San Jorge de Alfama, del que formó parte hasta su fallecimiento. También fue miembro de la Compañía de Armaos de la Vera Cruz.

Fue también compositor de música para la Fiestas de Caravaca

Falleció en 2009, a los 63 años, víctima de un ataque cardiaco. Compositor, músico, integrante del mítico grupo almeriense. Durante el acto, el alcalde de Caravaca, José Francisco García recordó que “esta calle nos recuerda una trayectoria de vida, de la memoria colectiva”, destacando que “se le recordará por muchas cosas no solo por sus aportaciones musicales, también por su aportación en el ámbito de la educación y la sociedad en general”. García puso de manifiesto que “Caravaca rinde tributo a uno de sus hijos más queridos”.

Su hijo, José Antonio recordaba la pasión de su padre por la música, “además de su familia, la música era su vida, siempre estaba componiendo”, subrayando que “amaba su pueblo y sus fiestas”.

José Sánchez Alarte realizaba una semblanza de Martínez Meca

José Sánchez Alarte realizaba una semblanza de Martínez Meca subrayando que “su memoria queda plasmada en la ciudad, en una calle que lo recordará siempre”.

Desde el grupo, Caballos de San Jorge, José González destacó su figura y recordaba el homenaje que el grupo le hacía en el teatro Thuillier.

Como compositor, se le recuerda por marchas tan emblemáticas como Caballeros de San Jorge, el himno de la kábila Almorávides y el pasodoble Favorita, así como por numerosos arreglos musicales y adaptaciones.

Teclista de Los Puntos

José Antonio Martínez formó parte de la denominada época romántica de Los Puntos. Junto a Pepe y Alfonso Grano de Oro, Belmonte y Tato grabaron su primer disco de estudio en el año 1969.

Su reconocimiento les llegó poco más tarde con el tema Good Morning que les valió para darse a conocer en todo el país

Su reconocimiento les llegó poco más tarde con el tema Good Morning que les valió para darse a conocer en todo el país.

Su baja en Los Puntos la cubrió Eduardo Manzanares, tras la participación del grupo en el cuarto Festival Internacional de la Canción de Almería donde quedaron terceros con su canción Magdalena.

El primer single de Los Puntos, con José Antonio Martínez como teclista llevaba los temas Miguel y Allá en el mar, le siguió El color de la noche y Haré una canción para ella.

Los integrantes viajaron continuamente actuando en toda España y en 1970 apareció Annie, que tenía un sonido demoledor de guitarra y Siento dolor con un sonido intrincado y desgarrador.

Aún con Alfonso González Grano de Oro, hermano del fundador, graban en 1971 No olvides amor no olvides- con clara alusión a Almería-, Volverás otra vez, Que más pudiera darte y Ayer, una balada de un altísimo nivel.