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Los comercios de moda de Lorca sacan su lado más solidario

El próximo 24 de abril se llevará a cabo la tercera edición de 'Lorca es Moda' a beneficio del 'Teléfono de la Esperanza de Lorca'

La tercera edición de 'Lorca es Moda' se celebrará el próximo viernes.

La tercera edición de 'Lorca es Moda' se celebrará el próximo viernes. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Por tercer año consecutivo los comercios de Lorca relacionados con el mundo de la moda se unirán por una causa solidaria. Concretamente, será este viernes 24 de abril, a partir de las 19:30 horas, cuando el Palacete del Huerto Ruano acoja 'Lorca es Moda', una cita benéfica cuya recaudación será entregada de forma íntegra al 'Teléfono de la Esperanza de Lorca'.

Según fuentes de la organización, la cita contará con la dirección de Mónica Navarro y está prevista la participación de un total de ocho comercios, dedicados a la moda, los complementos y la visión: Backstage, Miñarro, Insólita slow concept, A mi aire, Modimela, María Ferlu, Vision Lorca, Óptica Lo Veo; además de tres estilistas de gran prestigio: Jaime Peluquero Estilista, Peluquería Lucía Estilista y David Sánchez Hair & Spa.

La presentación se llevaba a cabo en el Huerto Ruano.

La presentación se llevaba a cabo en el Huerto Ruano. / L.O.

A este respecto, la edil responsable de Promoción Comercial y Artesanía, Mayte Martínez, que tomaba parte en la presentación, hacía hincapié en la importancia de este tipo de iniciativas para la dinamización del comercio local y el apoyo a causas solidarias. "Esta actividad no solo da visibilidad al talento de nuestros diseñadores y a nuestros comercios, sino que también tiene un propósito benéfico como es colaborar con aquellas entidades que trabajan de forma solidaria por el bien social".

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300 localidades

En cuanto al aforo, la organización explicaba que estará limitado a 300 localidades, siendo el precio de cada una de 10 euros, con opción a un sorteo con el número de entrada. La venta se realizará en los establecimientos adheridos a esta acción; y habrá una 'fila 0' para quienes quieran colaborar con esta iniciativa sin asistir a este evento (ES76 2100 6391 8613 0087 4195).

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