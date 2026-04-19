Folklore
El folklore de Lorca saca músculo en La Merced
La sección juvenil de Coros y Danzas Virgen de las Huertas organizaba este sábado la decimoquinta edición de la Muestra Infantil de Folklore 'Tío Pillo'
Apenas cabía un alfiler durante la tarde de ayer en las inmediaciones del antiguo convento de La Merced. Y es que, el que fuera uno de los edificios religiosos más importantes de la ciudad –actual sede de distintos servicios municipales– se convertía en un palacio árabe para ser testigo de las aventuras de Aladín de la mano de la sección juvenil de la agrupación Coros y Danzas 'Virgen de las Huertas'.
De nuevo, y ya van quince ediciones, el grupo folklórico ponía en escena su Muestra Infantil para, por un lado, rendir homenaje al célebre 'Tío Pillo' y, por otro, demostrar que los más jóvenes siguen apostando por las tradiciones, los bailes y la música más representativa del municipio. En este sentido, cabe destacar que la jornada era organizada íntegramente organizada por la ‘Sección Juvenil’ del grupo junto a los monitores de la Escuela de Folklore, que durante todo el año dan clases de baile, guitarra y laúd en la sede del grupo que se encuentra en el Huerto de la Rueda, donde también todos los viernes se dan clases de bordado tradicional.
En el evento, además, tomaba parte el Grupo de Danzas 'Doña Urraca', una agrupación con más de 75 años de historia procedente de la provincia Zamora y que también forma parte, al igual que 'Coros y Danzas Virgen de las Huertas' de la Federación Española de Agrupaciones de Folklore, a la que ambos grupos pertenecen como miembros de pleno derecho.
Tras el acto el edil de Cultura, Santiago Parra, agradecía a la agrupación "su esfuerzo y compromiso por continuar con el testigo del fundador del grupo, Gabriel Gómez Martínez, conocido como el 'Tío Pillo', gran impulsor de la escuela de folklore del grupo al que cada año se homenajea con la organización de esta muestra. Con ellos compartimos la defensa de nuestras tradiciones y nuestra historia; ya que el folklore es parte de nuestra cultura más ancestral y que aún hoy perdura gracias al relevo generacional".
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