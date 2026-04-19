Avanza el desvío del Guadalentín para construir el túnel del soterramiento en Lorca

El municipio de Lorca volverá a contar con servicio de tren en otoño de 2027 y, ese mismo año, culminarán las obras para soterrar las vías a su paso por el casco urbano. Esto era lo que transmitían al alcalde, Fulgencio Gil, el director general de ADIF Alta Velocidad, Luis Llamas, y el subdirector de Construcciones, Pablo de la Fuente, en el transcurso de una reunión mantenida el pasado jueves en la sede central de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias.

No obstante, para cumplir los plazos aportados deberán resolverse varios puntos críticos, donde resalta el fragmento de túnel que sorteará el río Guadalentín en la misma zona donde, a principios de los años noventa, se levantó un segundo puente para permitir el paso del río. Así, tras culminar el desmontaje y demolición del puente de hierro que desde 1993 permitía a los trenes cruzar el cauce, y una vez creadas las rampas de acceso al lecho fluvial, ahora las máquinas de las empresas adjudicatarias –que en febrero de 2024 se hacían con el contrato por 328 millones de euros– se afanan en excavar en el lugar. Todo ello, con el objetivo de construir el túnel que, en el futuro, utilizarán los trenes.

Punto en el que trabajan actualmente las máquinas. / Daniel Navarro

Estos trabajos, que según fuentes cercanas a la dirección de la obra se llevarán a cabo en dos fases, se realizarán mediante el uso de ataguías, unas estructuras que permitirán desviar provisionalmente el cauce. De hecho, ya se han iniciado las labores previas para modificar el curso del río, y se ha creado un canal para concentrar las aguas acumuladas debido a las lluvias registradas en meses pasados. Además, hace meses se procedió al refuerzo del firme en toda la longitud del paso inferior de Santa Clara con una losa de hormigón de casi medio metro de espesor en algunos puntos para permitir la circulación de maquinaria pesada; y se demolió parte, tanto de los muros del paso, como de las tapias que contienen el agua en caso de avenida a lo largo del tramo urbano del Guadalentín.

Al respecto de las labores tendentes a desviar el río, cabe recordar que –como desveló el edil de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, a esta Redacción– se han llevado a cabo una vez completada la modificación del curso del trasvase Tajo-Segura, que se hacía coincidir con las labores de mantenimiento ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Segura de forma anual en las semanas cercanas a Navidad.

Santa Clara, a finales de año

Por lo que respecta al paso inferior de Santa Clara, que fuera construido hace más de una década para suprimir el paso a nivel situado junto a los puentes del ferrocarril y que, a pesar de las intenciones iniciales, será conservado gracias a la movilización tanto del Ayuntamiento como de los vecinos de la zona, volverá a abrir en los últimos meses de 2026.

Estado actual del paso inferior de Santa Clara. / Daniel Navarro

Así lo transmitían los dirigentes de ADIF al primer edil, quienes informaban además de que las principales calles cortadas volverán a abrir a finales del presente año, y que las vías y caminos dañados por el paso de vehículos pesados serán reparados de forma íntegra. Además, la entidad promotora del soterramiento remitirá en breve las condiciones de uso de la superficie de suelo que va a quedar libre en el casco urbano una vez queden completadas las obras, de manera que se pueda comenzar con el desarrollo de la Alameda Central.

En este punto, la permanencia del paso de Santa Clara, confirmada a finales del mes de marzo de 2025, permitirá que el mencionado corredor verde que se pretende crear sobre el antiguo trazado del tren no sea interrumpido por la circulación de coches a través de la avenida homónima, considerada como una de las principales vías tanto de acceso como de salida al casco urbano. Por lo tanto, al igual que el cauce, esta infraestructura –que en su momento promoviera el Gobierno regional– también deberá ser respuesta a su estado original antes de que concluyan las obras.

Vista del histórico puente de hierro, que seguirá utilizándose para cruzar el río en el contexto de la nueva alameda / Daniel Navarro

De forma simultánea al desarrollo de los trabajos, y una vez la entidad promotora del soterramiento remita las condiciones de uso de la superficie de suelo que va a quedar libre en el casco urbano una vez concluya el soterramiento, el Consistorio dará inicio tanto al concurso de ideas destinado a dar vida a la nueva alameda como del desarrollo del Plan Especial necesario por parte de los servicios municipales de urbanismo.