Los Desfiles Bíblico-Pasionales volverán a las calles de Lorca el 1 de mayo

Pocas semanas después de que los grandes Desfiles Bíblico-Pasionales de Semana Santa recorrieran las calles de Lorca, las más jóvenes se encargarán de que la pasión vuelva a vivirse por toda la ciudad. Y es que, tras una intensa Semana de Pasión, la actividad sigue en las sedes de las distintas hermandades y cofradías para volver a convertir la Ciudad del Sol en un gran escenario sobre el que desfilarán reyes, emperadores y deidades mitológicas. No obstante, en esta ocasión será de la mano de los cofrades noveles, que estos días ya se afanan en prepararlo todo para la tradicional 'Procesión de Papel'.

Este evento, que surgía como una manifestación popular y ha llegado a convertirse en toda una institución con el paso de los años, tendrá lugar el próximo viernes 1 de mayo. Una fecha que era acordada por unanimidad por todos los pasos, que decidían –gracias a las semanas de margen transcurridas desde el Domingo de Resurrección– ajustarse a la costumbre tradicional. Así, el desfile volverá a celebrarse el viernes más cercano a la fiesta de las Cruces de mayo, (conmemorada el día 3), al contrario de lo decidido el año pasado, cuando la celebración se retrasó una semana con el objetivo de que niños y jóvenes tuvieran más tiempo para preparar los cortejos.

Un niño desfilando durante la Procesión de Papel de Lorca 2025. / Daniel Navarro

No obstante, este no será el único evento con el que los jóvenes dinamizarán la ciudad. Tanto es así, que unos días antes se llevará a cabo el Pregón Juvenil, que en esta ocasión correrá a cargo del Paso Blanco, cofradía que toma el testigo de los morados. Además, tras el desfile por la Corredera, el día 2 se celebrará la bajada infantil del Calvario; y a la semana siguiente, el 8, tendrá lugar la Procesión del Silencio de Papel, actos organizados por los jóvenes del Paso Morado y Encarnado, respectivamente. Las tres procesiones darán comienzo a las 19 horas en sus lugares de inicio habituales.