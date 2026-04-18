Más de una decena de proyectos solicitan ayudas para realizar estudios arqueológicos en Lorca

El interés por acometer proyectos en el Casco Histórico de Lorca sigue creciendo. Esto es lo que se desprende de la alta cifra de solicitudes presentadas para la obtención de ayudas destinadas a la ejecución de estudios arqueológicos y geotécnicos aportadas por la concejalía de Urbanismo. Así, según indicaba la edil responsable del ramo, María Hernández, ya se habrían presentado más de una decena de proyectos a la segunda línea de subvenciones puesta en marcha por el Gobierno regional.

A este respecto, cabe recordar que el pasado mes de febrero el Ejecutivo autonómico daba luz verde –a propuesta de la Consejería de Fomento e Infraestructuras– a la liberación de 238.000 euros con el objetivo de contribuir a la revitalización de la zona antigua. "Muestra el interés de los propietarios por edificar y rehabilitar estos enclaves y la idoneidad de la fórmula público-privada activada por el Consistorio dentro del proyecto de revitalización, a todos los niveles, del casco antiguo de la ciudad", apuntaba la concejala.

Jornada de divulgación sobre las características de la línea de ayudas celebrada el pasado mes de febrero. / L.O.

En este sentido, la edil significaba que el plazo máximo para que los dueños de los solares interesados en edificar o rehabilitar presenten sus proyectos es el próximo miércoles 22 de abril. "En la primera convocatoria ya se recibieron más de una veintena de propuestas y de ella pudieron beneficiarse hasta 8 proyectos, lo que puso de manifiesto su éxito", recordaba Hernández Benítez, quien apuntaba: "esta segunda línea de ayudas, concedidas por parte del Gobierno regional, asciende a 170.000 euros".

Según fuentes municipales, el valor de los proyectos presentados hasta el momento excede la citada cantidad, por lo que –especificaban– la convocatoria priorizará aquellos solares que hayan sido objeto de solicitud en anteriores convocatorias, así como aquellos que se presenten junto con la solicitud de licencia y el correspondiente proyecto de edificación. "Esto refleja que el proyecto de dinamización ha cogido fuerza y los propietarios se han activado, de ahí que consideremos la idoneidad de que se pueda abrir una tercera línea", sumaba Juan Jódar, presidente de CECLOR, una de las entidades más implicadas en la revitalización del Casco Histórico.

Imagen de archivo de una excavación en Lorca. / Daniel Navarro

Por lo que respecta a las condiciones a reunir para optar a una de estas ayudas, es pertinente destacar que podrán ser beneficiarios los titulares del derecho de propiedad de los solares. Además, se consideran gastos subvencionables aquellos derivados directamente de la ejecución de los estudios geotécnicos y arqueológicos, quedando excluidas licencias, tasas, impuestos u otros tributos. También podrán acogerse a la convocatoria aquellos propietarios que hayan realizado este tipo de actuaciones en el ámbito del recinto histórico con posterioridad al 1 de enero de 2025.

Proyecto adicional

De hecho, además de para financiar los estudios del suelo, los fondos aportados por el Gobierno regional también servirán para crear un nuevo "espacio dotacional" en los solares que se localizan en la calle Zapatería y su esquina con calle Rojo, dentro del eje de la calle Cava y su entorno inmediato. Allí se invertirán 68.000 euros para llevar a cabo una "experiencia piloto", que además servirá para poner en valor la Muralla Medieval, que los atraviesa.

Vista del espacio en cuestión desde la calle Rojo. / Daniel Navarro

En concreto, en los citados terrenos se encuentran la cortina n.º 22 y el torreón 19, continuación de los restos conservados en el Conservatorio de Música. Con la actuación, será posible incorporarlos a los recorridos turísticos existentes además de crear un nuevo edificio público y regenerar a nivel urbano un paisaje "fracturado" desde los terremotos de mayo de 2011. "Estamos valorando todas las opciones, aunque una de las más factibles es que sea CECLOR quien se haga cargo del proyecto, puesto que el edificio podría servir incluso como ampliación de su actual sede", desvelaba a esta Redacción la concejala.

"Desde CECLOR, insistimos en que la recuperación del Casco Histórico es una labor de todos, administraciones, vecinos y empresas. Si trabajamos todos de la mano y se habilita jurídica y económicamente la reconstrucción, este proyecto será un éxito. Es el momento de trabajar al mismo tiempo, en una línea de subvenciones directa al adquirente de viviendas, que fomente la adquisición de vivienda en el Casco Histórico, haciendo atractiva esta zona para el establecimiento de vecinos, que den vida y fomenten la implantación de actividad económica" sumaba Jódar Bardón.