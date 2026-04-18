Crean un nuevo área de servicio para autocaravanas en Las Torres de Cotillas

Las Torres de Cotillas se convierte en un nuevo punto de referencia para los amantes de las autocaravanas. A partir de hoy, cuenta con una nueva área de servicio para estos vehículos, un espacio diseñado para atraer turismo itinerante y dar respuesta a una demanda creciente, incorporando además criterios de accesibilidad para todos los visitantes.

Esta actuación ha sido financiada por el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, con una aportación de 30.000 euros, cofinanciada por el Ayuntamiento dentro de un proyecto global de 35.800 euros.

La puesta en marcha de esta infraestructura permite al municipio posicionarse en un tipo de turismo en auge, que genera actividad económica durante todo el año y favorece la llegada de nuevos visitantes.

El nuevo espacio, ubicado en el Polígono Industrial San Jorge, ha sido acondicionado de forma integral. Se han incorporado servicios esenciales como puntos de abastecimiento de agua potable, sistemas de evacuación de aguas, suministro eléctrico e iluminación eficiente.

La actuación ha prestado especial atención a la accesibilidad universal, con la eliminación de barreras arquitectónicas, la adecuación de aceras y la incorporación de señalética accesible con pictogramas y sistemas de fácil comprensión en varios idiomas, lo que facilita el uso del espacio a personas con distintas capacidades.

Además, se han habilitado plazas específicas de estacionamiento y zonas de estancia y descanso, con espacios de picnic y mobiliario urbano, que mejoran la experiencia del visitante y fomentan un uso ordenado y sostenible de la instalación.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, subrayó durante su visita a las instalaciones que "seguimos ampliando la red de recursos turísticos en la Región de Murcia con infraestructuras que responden a nuevas formas de viajar y que permiten a los municipios aprovechar su potencial turístico durante todo el año".