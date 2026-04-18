El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Vox deja en el aire al Gobierno de Las Torres de Cotillas

La crisis de Vox no hace más que incrementarse; las últimas semanas para la formación ultra están siendo una auténtica sangría con respecto a las dimisiones, salidas y expulsiones. El último en generar controversia ha sido el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Pablo Alberto Ruiz Sánchez, de Las Torres de Cotillas, por, según explica, la investigación judicial que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento del municipio.

En su cuenta de Facebook, red social de Meta, el político ha querido dejar clara su "firme e inequívoca desvinculación respecto a los hechos que están siendo objeto de investigación judicial en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas".

Considera que, de confirmarse la prevaricación, "estaríamos ante prácticas absolutamente incompatibles con los principios de legalidad, transparencia y buena gestión pública que deben regir a cualquier responsabilidad institucional".

Ruiz Sánchez se desmarca del partido y exige el total esclarecimiento de estas prácticas. También pide que se asuman las responsabilidades correspondientes. "La confianza de los ciudadanos en las instituciones no puede verse comprometida por comportamientos que, en su caso, se aparten de la legalidad", indica.

Esta redacción pudo hablar con el concejal quien comunica que, de momento, no va a dejar su puesto en Vox, ni se plantea pasarse al Grupo Mixto. "Ya veremos lo que va pasando", dijo.

En Las Torres de Cotillas gobierna el Partido Popular con Vox en un gobierno de coalición formado por siete y cuatro concejales respectivamente. De esta forma consiguen la mayoría absoluta, situada en once.

El PSOE, por su parte, cuenta con diez concejales, por lo que —en caso de una salida del partido— al Ejecutivo municipal le costaría formar mayorías.

Presunta prevaricación en Las Torres de Cotillas

El origen de este caso es la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra dos concejalas de Vox en Las Torres de Cotillas por prevaricación administrativa.

Se trata de la presunta contratación irregular de más de 270.000 euros para las fiestas del 2023. La investigación busca dilucidar si los contratos fueron presuntamente fragmentados para evitar la celebración de un concurso público y, de esta manera, decidir a dedo quién se hacía con ellos.

Fuga de Vox

Tal y como publicó este diario el pasado 14 de abril, el partido verde está atravesando una fuerte etapa de crisis que se está materializando en bajas y expulsiones. La más reciente fue la de Virginia Martínez, que el pasado martes envió su escrito a la Asamblea Regional para abandonar a su partido y unirse al Grupo Mixto.

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A este conflicto se suman las bajas de José Ángel Antelo, exlíder regional del grupo ultra que fue suspendido en marzo tras ser apartado por la presidencia provincial; Diego Salinas, que "se bajó del barco" por los ataques del partido contra Antelo; Beatriz Sánchez del Amo, concejala cartagenera que se desvinculó el pasado 1 de abril; José Francisco Garre, portavoz en Torre Pacheco que colgó los guantes el 27 de marzo después de firmar un acuerdo con el PP que molestó a la dirección nacional; Ana Belén y Josefa Guillén, ediles que se fueron con Garre, y Marcos Cano, que también dimitió tras el caso de Antelo.