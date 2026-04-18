La Comunidad garantiza la atención temprana gratuita a todas las familias de Puerto Lumbreras que la necesitan

El Gobierno regional garantiza la atención temprana gratuita a todos los niños y niñas menores de 6 años que necesitan este servicio en Puerto Lumbreras. La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha incrementado cerca de un 30% las sesiones anuales de atención temprana, a partir de un convenio suscrito entre el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento. Esta ampliación, con la que se alcanzan las 8.789 sesiones al año, permite atender a cerca de un centenar de menores con una inversión de 295.310 euros de fondos autonómicos.

La consejera, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa, María Ángeles Túnez, visitó ayer el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, gestionado por Adica, uno de los 74 que conforman la red regional de atención temprana. El incremento de sesiones aprobado por el Ejecutivo ha permitido atender a todos los niños que lo requieren en esta localidad. Para Ruiz, “es una satisfacción compartir con las familias cómo este servicio mejora la calidad de vida de sus hijos e hijas. Acompañar y cuidar a estos menores es un compromiso del Gobierno regional, por lo que ofrecemos esta atención especializada y gratuita, un servicio esencial para su desarrollo”.

Conchita Ruiz visita el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Puerto Lumbreras / CARM

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales formados en psicología, logopedia, fisioterapia y trabajo social. Ofrece el servicio de atención temprana desde 2012, favoreciendo el desarrollo de los menores desde los primeros años, con actividades dirigidas a su estimulación cognitiva, a promover habilidades funcionales y de comunicación. Una parte clave de esa atención es el apoyo y orientación a las familias durante el proceso.

Ruiz, además, agradeció “la colaboración de los ayuntamientos y de las entidades que permiten ofrecer la mejor atención a los menores que necesitan este servicio lo más cerca posible de sus hogares y con una atención personalizada”.

Conchita Ruiz visita el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Puerto Lumbreras / CARM

La última ampliación de sesiones de atención temprana aprobada por el Gobierno regional, un incremento de cerca de 63.000, aumentó la cifra total de sesiones anuales que se ofrecen en la red regional hasta las 733.000, con una financiación que supera los 26 millones al año.

Compromiso con la Atención Temprana

Desde que se aprobó la Ley Regional de Atención Temprana en 2021, el Gobierno regional ha quintuplicado la inversión destinada a este servicio para garantizar a las familias el apoyo que necesitan. La financiación ha aumentado en 73 millones de euros, pasando de los 5 millones destinados a atención temprana en 2021 al importe actual, que asciende a 26 millones de euros.

Un impulso destacado que ha cambiado el mapa de recursos disponibles, ampliándose el número de centros de la red regional desde los 33, que prestaban este servicio hace cinco años, hasta 74.

Noticias relacionadas

“Estamos en una Región que da respuesta a las necesidades de las familias, que cuida, que acompaña. Para el Gobierno regional es fundamental facilitar el acceso a esta atención integral y gratuita para mejorar el bienestar de los menores. Desde 2021 hemos atendido a más de 8.500, poniendo a su disposición el apoyo necesario para su desarrollo”, añadió la consejera.