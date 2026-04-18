El Cifea de Lorca refuerza en Pamplona su apuesta por formar el campo en clave digital

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca continúa reforzando la formación especializada en el ámbito agroalimentario como herramienta clave para mejorar la competitividad del sector y adaptarlo a los nuevos retos tecnológicos y medioambientales.

En este contexto, una comisión del equipo directivo del Cifea de Lorca ha participado en una acción formativa de alto nivel en el Centro Integrado Agroforestal de Pamplona, perteneciente a la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional del ámbito agroalimentario.

El programa, centrado en la transformación digital del sector, ha permitido profundizar en las principales innovaciones tecnológicas que están redefiniendo los modelos productivos, con especial atención a la agricultura de precisión, la gestión inteligente de recursos y la sostenibilidad.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó “la importancia de incorporar la innovación y la digitalización a la formación agraria para garantizar que el sector siga siendo competitivo, sostenible y capaz de afrontar los retos del futuro”.

Durante la formación, los participantes abordaron nuevas herramientas digitales aplicadas a la planificación agraria y forestal, así como sistemas avanzados de monitorización de cultivos, fauna y ecosistemas, que permiten optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de las explotaciones.

Asimismo, se analizaron soluciones innovadoras para la gestión del pastoreo mediante tecnologías como el GPS y el vallado virtual, que facilitan el control del ganado y contribuyen a una gestión más eficiente y sostenible de los recursos.

El programa incluyó también contenidos relacionados con la agricultura de precisión, orientados a optimizar el uso de insumos, mejorar la planificación de cultivos y adaptarse a los requisitos de la Política Agraria Común (PAC), así como herramientas para avanzar en la sostenibilidad del sector.

En el ámbito de la innovación aplicada, se presentaron proyectos centrados en la transferencia de conocimiento al aula, con metodologías que permiten incorporar estas tecnologías a la formación profesional y preparar a los futuros profesionales del sector.

La formación se completó con visitas técnicas a empresas del sector agroalimentario, donde los participantes pudieron conocer de primera mano procesos productivos y modelos de negocio innovadores.

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“Con iniciativas como esta, el Gobierno regional refuerza su apuesta por una formación profesional agraria moderna, conectada con la realidad del sector y orientada a la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar la cualificación de los profesionales y avanzar hacia un modelo productivo más eficiente, sostenible y competitivo”, concluyó Rubira.