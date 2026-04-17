VOX presenta su nuevo Comité Ejecutivo Provincial en Caravaca y abre una nueva etapa “de ilusión y reconstrucción del proyecto”

VOX celebraba en Caravaca de la Cruz el acto de presentación oficial de su nuevo Comité Ejecutivo Provincial en la Región de Murcia, encabezado por su presidente, José Manuel Pancorbo, quien destacó el inicio de “una nueva e ilusionante etapa” para el partido.

Durante su intervención, Pancorbo agradeció el compromiso de los cinco miembros que le acompañan en esta nueva dirección, subrayando “el paso que han dado para formar parte de este proyecto con el objetivo de reconstruir y cohesionar VOX en la Región de Murcia”.

Hoja de ruta

A renglón seguido, aseguró que esta nueva etapa estará marcada por la mejora en todos los ámbitos organizativos y políticos del partido: “Queremos mejorar todo aquello que no se estaba haciendo bien, reforzar la comunicación con los ayuntamientos, con la Asamblea Regional y también a nivel nacional”.

Alternativa de gobierno

Durante la reunión celebrada en Caravaca / La Opinión

Asimismo, Pancorbo afirmó que VOX trabaja para consolidarse como una alternativa real de gobierno en la Región: “Queremos ofrecer una alternativa a los murcianos que quieren un cambio, que están cansados de siempre lo mismo y del bipartidismo que, en Europa, vota en contra de los intereses de nuestra tierra y de nuestros agricultores”.

Pancorbo afirmó que VOX trabaja para consolidarse como una alternativa real de gobierno en la Región

Finalmente, insistió en que el objetivo del nuevo equipo es “devolver la esperanza y la ilusión” tanto a los ciudadanos de la Región de Murcia como al conjunto de los españoles.