Política
VOX presenta su nuevo Comité Ejecutivo Provincial en Caravaca y abre una nueva etapa “de ilusión y reconstrucción del proyecto”
Pancorbo agradeció el compromiso de los cinco miembros que le acompañan en esta nueva dirección
VOX celebraba en Caravaca de la Cruz el acto de presentación oficial de su nuevo Comité Ejecutivo Provincial en la Región de Murcia, encabezado por su presidente, José Manuel Pancorbo, quien destacó el inicio de “una nueva e ilusionante etapa” para el partido.
Durante su intervención, Pancorbo agradeció el compromiso de los cinco miembros que le acompañan en esta nueva dirección, subrayando “el paso que han dado para formar parte de este proyecto con el objetivo de reconstruir y cohesionar VOX en la Región de Murcia”.
Hoja de ruta
A renglón seguido, aseguró que esta nueva etapa estará marcada por la mejora en todos los ámbitos organizativos y políticos del partido: “Queremos mejorar todo aquello que no se estaba haciendo bien, reforzar la comunicación con los ayuntamientos, con la Asamblea Regional y también a nivel nacional”.
Alternativa de gobierno
Asimismo, Pancorbo afirmó que VOX trabaja para consolidarse como una alternativa real de gobierno en la Región: “Queremos ofrecer una alternativa a los murcianos que quieren un cambio, que están cansados de siempre lo mismo y del bipartidismo que, en Europa, vota en contra de los intereses de nuestra tierra y de nuestros agricultores”.
Pancorbo afirmó que VOX trabaja para consolidarse como una alternativa real de gobierno en la Región
Finalmente, insistió en que el objetivo del nuevo equipo es “devolver la esperanza y la ilusión” tanto a los ciudadanos de la Región de Murcia como al conjunto de los españoles.
- Murcia se mete en el western: el rodaje de ‘Phil Weasley’ en Tabernas reabre el desierto al cine
- Ropa Nike y Adidas, a pocos minutos de Murcia: abre este fin de semana una gran feria outlet con descuentos de hasta el 80%
- Críticas a los conciertos sobre el río Segura durante las Fiestas de Primavera de Murcia
- El nuevo hito del Corredor Mediterráneo con el viaducto de Totana superando las pruebas de carga con camiones: 'Es espectacular
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros
- Una oportunidad única en la Región de Murcia: el primer festival de España de conserva gourmet llega con tapas, degustaciones y showcookings
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- Los autónomos se van a poder poner enfermos': la Región de Murcia pagará su cuota durante los dos primeros meses de baja