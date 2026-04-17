Las Vías Verdes de la Región reciben una inyección de 2,6 millones de los fondos Next Generation

La Consejería de Turismo, Cultura Juventud y Deportes está realizando una mejora de las Vías Verdes de la Región, gracias a una nueva fase de mejora integral de la red regional de vías verdes, impulsada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dotado con 2,6 millones de euros y financiado con fondos Next Generation EU.

Estas ayudas han permitido destinar 1,7 millones en la mejora del firme de un total de 42 kilómetros, de los cuales 28 de ellos corresponden a la Vía Verde del Noroeste

Estas ayudas han permitido destinar 1,7 millones en la mejora del firme de un total de 42 kilómetros, de los cuales 28 de ellos corresponden a la Vía Verde del Noroeste, actuación que incluye los municipios de Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Mula, Alguazas y Molina de Segura, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, reforzar la seguridad y garantizar la conservación de estos recorridos.

Mejoras en el trazado Caravaca-Cehegín

En esta fase también se incluye la adjudicación del contrato para la instalación de iluminación sostenible en el tramo de la Vía Verde del Noroeste entre Cehegín y Caravaca de la Cruz, que permitirá mejorar la seguridad, el confort y la accesibilidad de este recorrido. Este proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 260.000 euros. Además, ha salido a licitación un área de autocaravanas junto a la estación de Cehegín para reforzar los servicios al visitante y fomentar el turismo itinerante y que tiene un presupuesto de 86.000 euros.

Ha salido a licitación un área de autocaravanas junto a la estación de Cehegín

La consejera de Turismo, Carmen Conesa, realizó estos anuncios durante su visita a las obras de remodelación de la ruta natural que se están ejecutando en Cehegín, donde recordó que, junto a estas actuaciones, el plan contempla otras intervenciones estratégicas, como la modificación del trazado de la vía verde a su paso por Bullas, que “permitirá acercar a los usuarios a los principales atractivos del municipio y mejorar su conexión con el entorno urbano, cultural y turístico”.

Permitirá acercar a los usuarios a los principales atractivos del municipio y mejorar su conexión con el entorno urbano, cultural y turístico Carmen María Conesa — Consejera de Turismo

Asimismo, se ha llevado a cabo la ampliación del trazado en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, que añade 750 metros al recorrido y mejora su conexión con la red de vías ciclistas y peatonales del municipio de Murcia, reforzando la conectividad y funcionalidad de la infraestructura.

Según Conesa, con este conjunto de actuaciones, “la Comunidad continúa avanzando en la mejora de las vías verdes como recurso turístico y ambiental de primer orden, que resulta clave para el impulso de un modelo de turismo sostenible, activo y desestacionalizado”.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha destacado la importancia de esta infraestructura más allá de su importante valor turístico como vía de peregrinación: “La Vía Verde es un recurso que no solo atrae visitantes, sino que forma parte del día a día de muchos vecinos de Caravaca y Cehegín, que la utilizan de forma intensiva para pasear, correr o hacer ciclismo”. García destacaba el trabajo que se está realizando a nivel comarcal en materia turística, “Esta infraestructura forma parte de la idea de comarca en la que estamos trabajados y en la que estamos convencidos de su éxito”.

Por último, la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha subrayado que “estas actuaciones nos consolidan como un punto clave dentro de la red regional de vías verdes, apostando por un modelo de turismo sostenible, activo y desestacionalizado que genera oportunidades para el desarrollo local”.

Otras intervenciones

La consejera de Turismo, Carmen María Conesa, visita las mejoras realizadas en la Vía Verde del Noroeste / Enrique Soler / Enrique Soler

Otras intervenciones previstas en esta fase son la renovación de la Vía Verde del Noroeste del Campo de Cartagena y medidas de transición ecológica, destinadas a proteger las infraestructuras frente a episodios de lluvias torrenciales mediante sistemas de canalización y recogida de agua, que permitirán su aprovechamiento para el riego de las plantaciones situadas junto a los recorridos.

Otras intervenciones previstas en esta fase son la renovación de la Vía Verde del Noroeste del Campo de Cartagena

En esta misma línea, el Consorcio de las Vías Verdes prevé licitar próximamente un proyecto de reforestación de las márgenes con especies autóctonas como almendros, algarrobos, higueras, álamos, moreras sin fruto o arbustos como romero, esparto y lentisco, con el fin de mejorar la integración paisajística, aumentar la biodiversidad y generar espacios más agradables.

En el ámbito de la digitalización, se contempla ampliar la red de sensores y eco-contadores del Consorcio para disponer de datos más precisos sobre el uso de estos caminos por parte de senderistas y ciclistas. De hecho, la red regional alcanzará los 20 contadores distribuidos en las ocho vías verdes regionales, configurando la red de eco-contadores en Vías Verdes más extensa del país.

Casi medio millón de usuarios

La red regional de vías verdes, una de las más completas de España, suma cerca de 200 kilómetros distribuidos entre la Vía Verde del Noroeste, la del Campo de Cartagena, la de Mazarrón, la del Embarcadero de El Hornillo en Águilas, la de Almendricos, las del Chicharra Cieza y Chicharra Yecla y la de Floración.

Según los datos registrados por los contadores, las vías verdes de la Región de Murcia alcanzaron cerca de 500.000 usuarios en 2025, de los que casi 288.000 correspondieron a la Vía Verde del Noroeste, la más transitada de toda la red.