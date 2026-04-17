Lorca tendrá que esperar hasta el otoño de 2027 para recuperar el servicio ferroviario

El municipio de Lorca no contará con conexión ferroviaria hasta otoño de 2027. Esta es la principal noticia que el alcalde, Fulgencio Gil, transmitía a la Mesa del Soterramiento, que se reunía este viernes de urgencia en el salón de Plenos del Ayuntamiento tras el encuentro que el regidor mantenía el pasado jueves con el director general de ADIF Alta Velocidad, Luis Llamas, y el subdirector de Construcciones, Pablo de la Fuente, en la sede central de ADIF ubicada en Madrid.

"Hemos de recordar que hasta el momento la previsión de ADIF era que los trenes de cercanías regresaran en primavera de este año, tal y como se nos indicó en la reunión mantenida al efecto en febrero de 2024" señalaba a este respecto Gil Jódar, que se mostraba abatido ante la información aportada por los representantes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. "Esperamos que este sea el último retraso, se cumpla la fecha ahora señalada y los trenes vuelvan cuanto antes", aportaba. Por lo que respecta a la conexión con Almería, el primer edil significaba que "no cuenta con fecha concreta". En cuanto a la finalización de las obras de soterramiento e integración urbana, se comunicó que está previsto que los trabajos estén concluidos a lo largo de 2027.

Gil Jódar, este viernes en el transcurso de la Mesa del Soterramiento. / L.O.

Por otro lado, durante el encuentro la delegación lorquina –en la que también tomó parte el concejal de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca– volvió a trasladar las reclamaciones de los vecinos de La Torrecilla, unas peticiones que la entidad no atenderá. Así, la previsión del proyecto de obras establecido para la zona de La Torrecilla no varía de lo planificado, siguiendo con la intención original de instalar 3 marcos para el paso de pluviales y descartando la construcción de un viaducto para salvar la rambla que da nombre a la diputación. "Nosotros les trasladamos que vamos a estar junto a los vecinos porque siempre hemos respaldado las reivindicaciones de nuestros ciudadanos en este asunto, las asumimos como propias y cuentan con el apoyo expreso del Pleno del Ayuntamiento", abundaba el alcalde.

Nuevas manifestaciones

Ante estas noticias los vecinos de la pedanía, a través del presidente de la Asociación de Vecinos, Cayetano Padilla, expresaban su intención de retomar las protestas en la zona con el objetivo de interrumpir las obras hasta que no se alcance una solución satisfactoria. "No nos vamos a mover de allí hasta que tengamos claro que el agua podrá pasar sin problema en caso de avenida", señalaba el líder vecinal.

Manifestación de los vecinos de La Torrecilla en junio del año pasado. / Daniel Navarro

Sobre esta cuestión la secretaria general del PSOE de Lorca y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Isabel Casalduero, mostraba su apoyo a los vecinos, al tiempo que indicaba: "según la información de la que disponemos, se sigue trabajando de manera constante para alcanzar el mejor proyecto posible, que garantice la tranquilidad y la seguridad de los vecinos y vecinas afectados por las riadas"; una solución en la que se estaría trabajando "mano a mano" con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

Con la mirada en el final

Por otro lado, durante el encuentro mantenido en Madrid, ADIF confirmaba al alcalde que las principales vía cortadas por las obras, donde cobra especial relevancia la avenida de Santa Clara, volverán a abrir a finales del presente año, y que las calles y caminos dañados por el paso de vehículos pesados serán reparados de forma íntegra. Además, la entidad promotora del soterramiento remitirá en breve las condiciones de uso de la superficie de suelo que va a quedar libre en el casco urbano una vez queden completadas las obras, de manera que se pueda comenzar con el desarrollo de la Alameda Central.

Obras del soterramiento en Lorca. / Daniel Navarro

"Vamos a aprovechar la oportunidad histórica que se nos presenta para redibujar esta zona del casco urbano tras el soterramiento de la trama urbana del ferrocarril. Se eliminará una barrera que partía a Lorca en dos. Incorporaremos espacios verdes, movilidad y equipamientos. Ya no habrá una cicatriz interna que separe la ciudad y los barrios. Esa alameda central se convertirá en un ‘cinturón verde’ que eliminará la contaminación acústica y ambiental", declaraba Fulgencio Gil, que terminaba anticipando el inminente –una vez se reciban los datos– inicio tanto del concurso de ideas destinado a dar vida a la nueva alameda como del desarrollo del Plan Especial por parte de los servicios municipales de urbanismo.