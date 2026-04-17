El Paso Morado de Lorca programa 5 conciertos para honrar a Rafael Rosell

La ciudad de Lorca volverá a vibrar con la música en honor al Maestro Rafael Rosell Cebrián. De ello se encargará el Paso Morado que, junto a la Fundación homónima organiza el cuarto ciclo de conciertos en honor del ilustre músico. "Se trata de una nueva cita que viene en engrosar la agenda cultural de la ciudad con una programación que pone en valor el talento de artistas locales y la tradición musical en nuestro municipio y que abarcará hasta el próximo 18 de junio", destacaba el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra.

Durante la presentación acompañaban al edil el presidente de la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Paso Morado, Ángel Latorre, y el presidente de la Fundación Paso Morado, Fulgencio Martínez, quien destacaba "la apuesta de la organización por los jóvenes talentos, artistas locales y la música melódica y contemporánea, conformando un cartel de gran calidad y variedad. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Lorca su colaboración e invitar, además, a todos a sumarse a disfrutar de estos cinco conciertos que tendremos el placer de ofrecer hasta el mes de junio, en estos enclaves destacados de Lorca, aunando música, cultura y tradición".

Cartel anunciador del ciclo de conciertos. / L.O.

Así, la programación dará comienzo el 23 de abril, a las 20:30 horas, en la iglesia de Cristo Rey, con el concierto de arpa a cargo de Stefany Jurenka. Le seguirá, el 7 de mayo, a las 21 horas, el quinteto de metales 'Maguilas Brass Quintet', en la plaza del Paso Morado, junto a la iglesia del Carmen. Las siguientes citas serán el 16 de mayo, a las 21 horas, en la plaza del Paso Morado, de la mano del Grupo de Blues 'Los Destilados', un evento incluido en la Noche de Los Museos; el 21 de mayo, a las 21 horas, también en la plaza del Paso Morado, a cargo del cuarteto 'Ayuloa Sax Quartet', que ofrecerán un excepcional concierto de saxofones. Finalmente, como colofón del programa, el 18 de junio, a las 21 horas, en el Museo del Viacrucis (MUVIC), tendrá lugar el concierto del dúo de violín y guitarra 'Tango y Romance'. A este respecto, cabe destacar que todas las citas serán de carácter gratuito hasta completar aforo.