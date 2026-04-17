Los Mayos de Alhama 2026: programa completo con Celtas Cortos, Mayfest y más de 50 actividades

Alhama de Murcia celebrará del 16 de abril al 13 de junio una nueva edición de la Fiesta de los Mayos, declarada de Interés Turístico Nacional, con una programación que incluirá más de medio centenar de actividades en torno a la tradición, la música, la gastronomía, el turismo y el deporte.

Entre las citas más destacadas figuran la plantada de los Mayos y el Día Grande, que se celebrará el 3 de mayo, además del Festival Nacional de Folklore, el evento gastronómico Mayos Burger Fest, el Mercadillo de los Mayos y la concentración motera Mayos Custom. El calendario festivo se completará con otras propuestas de carácter participativo, como pasacalles de corremayos, encuentros de cuadrillas, visitas guiadas y actividades dirigidas al público familiar.

Otro de los grandes reclamos de esta fiesta es el Mayfest, evento musical previsto para el sábado 2 de mayo en el nuevo recinto ferial de Alhama. El festival contará con Celtas Cortos como principal reclamo del cartel, junto a otros artistas como Dingy, Ian Ludvig, Sevilla, Trecemonos, Tachman, Alberto Ruiz, Marromboy y Jungleo.

La fiesta de Interés Turístico Nacional se extenderá del 16 de abril al 13 de junio con corremayos, cruces, cuadrillas, conciertos y citas gastronómicas / Ayuntamiento de Alhama

Programa completo de la fiesta de Los Mayos de Alhama 2026:

JUEVES 16, VIERNES 17, SÁBADO 18, DOMINGO 19 DE ABRIL

19:00 h. Apertura MAYOS BURGER FEST. Recinto ferial Nueva Espuña (zona carpas).

Retos de comida, actuaciones musicales, podrás degustar todas las hamburguesas que te puedas imaginar. Jueves de 19:00 a 24:00 h. Viernes de 19:00 a 1:00 h. Sábado de 19:00 a 2:00 h. Domingo de 19:00 a 24:00 h.

VIERNES 17, SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE ABRIL

III Edición PAPARAJOTE WARS, jornadas de juegos de simulación histórica y wargames. Viernes: 10:00-14:00 y 16:00-01:00, sábado 09:00-14:00 y 16:00 a 02:00, domingo 09:00 a 14:00. Lugar: Espacio Joven La Estación.

DOMINGO 19 DE ABRIL

09:00 h -14:00 h. IV CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS. Plaza de las Américas. Organiza: Motor’s Classic Alhama

VIERNES 24 DE ABRIL

19:00 h. Apertura del las atracciones del Recinto Ferial. Desde las 19:00 y hasta 24:00 horas (viernes, sábado y vísperas de festivos hasta las 3:00 h.) Del 24 abril al 10 de mayo.

19:30 h. Apertura de la Exposición MAYEANDO CON LOS CORREMAYOS MAYORES. Exposición de Mayos de todos los Corremayos Mayores de la Fiesta y fotos de mayos desde la recuperación de la fiesta. Lugar: Casa de la Cultura hasta el 3 de mayo. Horario: de lunes a viernes 17:00 h. a 21:00 h. Sábados y domingos 11:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h.

SÁBADO 25 DE ABRIL

10:00 h. Visita turística en inglés “Gebas, landscape and culture”. Visita guiada gratuita en inglés por la pedanía de Gebas. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Lugar: salón social de Gebas.

18:00 h. Visita turística en español “Gebas, paisaje y cultura”. Visita guiada gratuita por la pedanía de Gebas. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Lugar: salón social de Gebas.

21:30 h. 42 FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE LOS MAYOS 2026. Con la participación de los grupos: Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena, de La Palma, Asociación Folklórica Renacer de Badajoz, Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca de Zamora, Grupo Folklórico Villa de Alhama. Lugar: Atrio de la Iglesia de San Lázaro. Organiza: Grupo Folklórico Villa de Alhama.

23:00 h. Concierto 25 aniversario DISKORDIA. Recinto Ferial “Nueva Espuña”

DOMINGO 26 DE ABRIL

10:00 h. Visita del jurado calificador del Concurso de Decoración de Calles, Balcones y Ventanas, inscritos en el concurso.

DÍA DE LA INFANCIA. Desde las 19:00 h. y hasta las 24:00 h, se podrá acceder a las atracciones instaladas en el recinto ferial de “Nueva Espuña”, al precio de 1,5 €.

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

19:00 h. Musiqueando, actuación de los alumnos de la academia Trasteo de Juan José Robles. Jardín Miguel de Cervantes

JUEVES 30 DE ABRIL

20:30 h. Teatro infantil OGRO, EL MUSICAL, tributo a Shrek. Lugar: Atrio de la Iglesia de San Lázaro

22:00 h. Canto a LA CRUZ DE LOS MAYOS del Grupo Folklórico ‘Villa de Alhama’. Lugar: calle Alfonso X el Sabio, 35.

VIERNES 1 DE MAYO

09:30 h. Entrenamiento abierto de Defensa Personal Femenina. Lugar: Pabellón Adolfo Suarez. Organiza: Club Judo Alhama.

10:45 h. Exhibición "Judo en Familia". Lugar: Pabellón Adolfo Suarez. Organiza: Club Judo Alhama.

11:00 h. Inauguración y apertura del MERCADILLO DE LOS MAYOS. Del 1 al 3 de mayo. Horario: de 11:00 a 21:00 h. Lugar: Plaza de las Américas.

12:00 h. Torneo "Los Mayos" de Judo Kata. Lugar: Pabellón Adolfo Suarez. Organiza: Club Judo Alhama.

ENCUENTRO DE AUROROS

17:00 h. Recepción en el Ayuntamiento y seguidamente visitarán los Auroros las cruces las inscritas a concurso. Los grupos participantes serán: Hermandad de Auroros “Ntra. Sra. del Rosario” de Santa Cruz, Hermandad “Nuestra Señora de la Aurora” de Lorca y Aurora de Alhama.

18:00 h. Visita guiada en el TREN, a las CRUCES inscritas a concurso. Se irán haciendo paradas para que las personas inscritas puedan bajar y ver la cruz. Salida desde la parada de autobuses. Gratuito. Como las plazas son limitadas, se ruega que las personas interesadas se inscriban previamente en la Oficina de Festejos, Casa de Cultura. Telf: 968 631 985.

20:00 h.- Misa cantada por los Auroros, en la iglesia de San Lázaro. Al término de la misa, breve actuación de cada Aurora en la Iglesia.

21:30 h. XXV Alhama en Concierto Folk, con la actuación de los grupos EL NIDO y EL PONY PISADOR. Lugar: atrio de la iglesia de San Lázaro.

SÁBADO 2 DE MAYO

10:00 h. Visita del jurado calificador a las CRUCES inscritas al concurso. Las cruces participantes estarán abiertas para visitar durante toda la tarde.

10:30 h. Visita guiada en el TREN, a las CRUCES inscritas a concurso. Se irán haciendo paradas para que las personas inscritas puedan bajar y ver la cruz. Salida desde la plaza del auditorio. Gratuito. Como las plazas son limitadas, se ruega que las personas interesadas se inscriban previamente en la Oficina de Festejos, Casa de Cultura. Telf: 968 631 985.

De 15:00 a 18:00 h. Se inicia la plantada de LOS MAYOS en calles, plazas y jardines de Alhama de Murcia. Visítalos mientras los elaboran y disfruta de esta tradición. También los puedes recorrer por la tarde y durante toda la noche a pie.

A partir de las 15:00 h. hay visitas a los Mayos en tren con recorridos continuos desde la parada de autobuses hasta las 20:00 h. Precio: 1 euro.

18:00 h. Visita turística en español “Cultura y Color en la Fiesta de los Mayos. Visita guiada gratuita por los principales puntos culturales del centro urbano y diversos Mayos. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Lugar: oficina de turismo.

18:00 h. y 19.30 h. Visita turística en inglés “Culture and colour in Los Mayos Festival”. Visita guiada gratuita en inglés por los principales puntos culturales del centro urbano y diversos Mayos. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Lugar: oficina de turismo.

18:35 h. Taller de MAQUILLAJE DE CORREMAYOS y GLOBOFLEXIA para niños.

De 18.45 h. a 20.45 h. Reparto del pin de la fiesta de los Mayos 2026 y planos de ubicación de Mayos y Cruces. Lugar: puerta de la oficina de turismo.

19:30 h.- Actuación, de alumnos/as de la Academia PASO A PASO, con varias coreografías. Avenida de la Constitución.

21:00 h. Presentación del CORREMAYO MAYOR DE LAS FIESTAS DE LOS MAYOS 2026. Este año ha sido elegido JOSÉ MARÍA CÁNOVAS VERA.

21:15 h. Pasacalles de CORREMAYOS con el Grupo MALVARICHE. Concentración y salida en la plaza de la Constitución. Recorrido: avda. Constitución, Juan Carlos I, La Feria, Corredera, San Francisco Javier, Constantino López, Colón, Calle La Perdiz, Calle Fuente del Sol y Recinto Ferial.

23:45 h. Concierto de los Mayos, con la actuación del grupo CELTAS CORTOS. Recinto Ferial “Nueva Espuña”.

1:00 h. MAYFEST. Festival Dj Los Mayos. Dos escenarios:

-TNH STAGE: EdOne, Trece Monos, Tachman y Sevilla.

-MAIN STAGE: Dingy dj y Jota Maro.

Recinto Ferial “Nueva Espuña”.

Pasacalle de los corremayos / Ayuntamiento de Alhama

DOMINGO 3 DE MAYO. DÍA DE LOS MAYOS

PLANTADA DE TODOS LOS MAYOS en calles, plazas y jardines de Alhama de Murcia.

10:00 h. TREN DE LOS MAYOS. Visita a los lugares donde se encuentran plantados los Mayos. (Se realizarán varias salidas a lo largo del día, de 10:00 a 20:00 horas). Salida: Parada de autobuses. Precio: 1 euro.

De 10:00 a 18:00 h. Servicio de información y atención al público (mapas de ubicación de mayos y cruces, carteles y programas) y continuación del reparto del pin (hasta agotar existencias) de la fiesta de Los Mayos 2026. Lugar: puerta de la oficina de turismo.

10:00, 12:00 y 17:00 h. Visita turística en español “Cultura y Color en la Fiesta de los Mayos. Visita guiada gratuita por los principales puntos culturales del centro urbano y diversos Mayos. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Oficina turismo.

10:00 y 17:00 h. Visita turística en inglés “Culture and colour in Los Mayos Festival”. Visita guiada gratuita en inglés por los principales puntos culturales del centro urbano y diversos Mayos. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Oficina de turismo.

10:00 h. Visita del jurado calificador a los MAYOS inscritos en el concurso.

10:30 h. RECEPCIÓN DE CUADRILLAS DE LOS MAYOS. Visitarán los Mayos durante toda la mañana. En la plaza de la Constitución estarán toda la mañana actuando dos Cuadrillas. Salida desde la plaza de la Constitución. Las cuadrillas participantes son: Cuadrilla de La Costera, Cuadrilla de El Berro, Cuadrilla de Aledo, Cuadrilla de Molina de Segura y Cuadrilla de la Zarzadilla de Totana.

11:00 h. Pasacalles de CORREMAYOS, se realizarán dos recorridos simultáneos, para facilitar la accesibilidad y la participación; animados con las charangas: ‘EL ESCABECHE’ de Alhama y ‘LA HUCHA’ Concentración y salida: plaza de la Constitución. Durante el recorrido se entregarán tickets a los Corremayos participantes para tener preferencia en el reparto de la paella gigante.

12:00 y 13:00 h. Los niños y niñas de la Academia ALHANZA bailarán un tema de música de los Mayos, en la avenida de la Constitución.

14:30 h. Elaboración y degustación de una PAELLA GIGANTE. Tendrán preferencia las personas que vayan vestidas de Corremayos. Plaza de las Américas.

16:00 a 18:00 h.- Salta en los hinchables de los Mayos. Lugares: Atrio Iglesia de San Lázaro, Plaza de las Américas y plaza de la Constitución.

17:00 h. ENCUENTRO DE CUADRILLAS DE LOS MAYOS, con el siguiente orden de actuación:

17:00 h. Cuadrilla de El Berro.

17:30 h. Cuadrilla de la Zarzadilla de Totana.

18:00 h. Entrega de premios de Mayos, Cruces y Calles y Decoración de Balcones.

18:30 h. Cuadrilla de La Costera.

19:00 h. Cuadrilla de Molina de Segura Lugar: plaza de la Concepción.

17:00 h. Mayos en bici. Recorrido en bici por los diferentes Mayos plantados en la localidad. Organiza: Club Ciclista Alhama. Salida puerta del Ayto.

LUNES 4 DE MAYO

DÍA DE LA INFANCIA. Desde las 19:00 h. y hasta las 24:00 h, se podrá acceder a las atracciones instaladas en el recinto ferial de “Nueva Espuña”, al precio de 1,5 €.

JUEVES 7 DE MAYO

DÍA DE LA INFANCIA. Desde las 19:00 h. y hasta las 24:00 h., se podrá acceder a las atracciones instaladas en el recinto ferial de “Nueva Espuña”, al precio de 1,5 €.

VIERNES 8 DE MAYO

CONCENTRACIÓN DE MOTOS CUSTOM ‘LOS MAYOS’. Recinto Ferial “Nueva Espuña”.

13:00 h. inicio oficial del evento. Acceso gratuito. Existe la opción de inscripción. Apertura de las carpas de barras de bebida Custom y restauración Luismi, zona de acampada en el pabellón del Colegio Público Sierra Espuña, caseta de inscripciones e información, zona de aparcamiento de motos y recinto de mercadillo.

22:30 h. Concierto en gran escenario, con entrada gratuita. POPTOUR con la actuación de los míticos grupos que consiguieron grandes éxitos en los ochenta y noventa: BANDA DEL CAPITÁN INHUMANO, GATOS LOCOS, EL NORTE y JOAQUÍN PADILLA (cantante de Iguana Tango y del programa de Antena 3 TV, La Ruleta de La Suerte).

Tras el concierto DJ Pepe Medina en la carpa, hasta las 4 de la madrugada.

SÁBADO 9 DE MAYO

09:00 h. “V Torneo Los Mayos de Gimnasia Rítmica”, categoría escolar e interclubs. Organiza Club Deportivo Areté. Pabellón Adolfo Suarez.

CONCENTRACIÓN DE MOTOS CUSTOM ‘LOS MAYOS’. Recinto Ferial “Nueva Espuña”.

10:00 h. Apertura de barras y recepción de visitantes

17:00 h. Presentación de las novedades de la mítica marca Harley Davidson y otras marcas.

18:00 Ruta turística por la localidad. Visita a la planta logística de Primafrío.

22:00 Conciertos gratuitos: MALDITO DUENDE tributo a Héroes Del Silencio y LOS REBELDES

Tras el concierto DJ PEPE MEDINA, en las carpas de las barras. Hasta las 04:00 de la madrugada.

DOMINGO 10 DE MAYO

CONCENTRACIÓN DE MOTOS CUSTOM ‘LOS MAYOS’. Recinto Ferial “Nueva Espuña”.

Gran matinal con entrada gratuita

09:00 h. Apertura de las barras y mercadillo

12:00 h. Actuación del grupo LOS HAPPYS

16:00 h. Cierre oficial de Mayos Custom 2026.

JUEVES 14 DE MAYO

17:00 h. DEPORTIMAYOS, Juegos tradicionales, hinchables, actividades lúdicas y deportivas. Calle Paraguay (junto a piscina cubierta y pabellón municipal).

SÁBADO 16 DE MAYO

10:00 h. Visita turística en inglés “El Berro, the gateway to Sierra Espuña” . Visita guiada gratuita en inglés por la pedanía de El Berro. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Aparcamiento frente al camping Sierra Espuña.

16:30 h. “XIV SincroMayos 2026”. Organiza Club Sincro Alhama. Piscina Cubierta.

18:00 h. Visita turística en español “El Berro, la puerta de Sierra Espuña” . Visita guiada gratuita por la pedanía de El Berro. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Aparcamiento frente al camping Sierra Espuña.

SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 MAYO

15:00h sábado y 10:00h domingo “Campeonato de España de Motocross FMRM”, categorías Élite MX y MX 125. Organiza Moto Club Alhama. Polígono Industrial “Circuito Permanente de Motocross Las Salinas”.

17:00 h. Sábado y 09:30h domingo XVII Torneo de Pruebas Combinada Menores Los Mayos ”Memorial Óscar Sánchez Andreo” categoría Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16. Organiza: Club Atletismo Alhama. Complejo Deportivo Guadalentín

DOMINGO 17 DE MAYO

19:00 h. El País de los Sonidos. Concierto infantil del grupo Malvariche. En colaboración con el ICA región de Murcia. Lugar: Teatro cine Velasco

MIÉRCOLES 20 MAYO

17:30 h. Torneo triangular prebenjamín Bajo Guadalentín con los equipos de Totana y Mazarrón. Organiza: Club Deportivo Alhama Fútbol Sala. Pabellón Adolfo Suarez.

Jueves 21 al Domingo 24 de mayo:

Torneo “IV Memorial CANI” pádel. Organiza: Club Pádel Alhama. Polideportivo El Praíco.

SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 DE MAYO

Torneo de tenis los Mayos 2026. Organiza: Club Raqueta Alhama. Polideportivo El Praíco.

SÁBADO 23 DE MAYO

18:00h. “Memorial Javi Gambín”. Partido benjamín y senior de balonmano. Organiza: Club Balonmano Alhama. Pabellón Adolfo Suarez.

DOMINGO 24 MAYO

9:00 h. II Exhibición de escuelas Valverde Team. Organiza: Valverde Team. Recinto ferial Nueva Espuña.

SÁBADO 30 DE MAYO

09:00-14:30 h. Campeonato Regional de Judo Kata y ENBU Judo (Judo y Judo Adaptado).

Organiza: Club Judo Alhama. Lugar: Pabellón Adolfo Suarez.

17:30h. Evento con discapacitados auditivos Alhama FS Primafrio. Organiza: Club Deportivo Alhama Fútbol Sala. Lugar: Pabellón Adolfo Suarez

SÁBADO 13 DE JUNIO

Torneo de fútbol “Contra el Cáncer - Memorial José Kubala”. Organiza: EF Alhama. Campo de fútbol José Kubala.

Otras actividades

Exposición MAYEANDO CON LOS CORREMAYOS MAYORES

Casa de la Cultura, del 24 de abril al 3 de mayo

Exposición de Mayos de todos los Corremayos Mayores de la Fiesta y fotos de mayos desde la recuperación de la fiesta. De lunes a viernes 17:00 h. a 21:00 h. Sábados, domingos y festivos, 11:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h.

VI CONCURSO DE ESCAPARATISMO DE LOS MAYOS

Del 27 de abril al 10 de mayo de 2026

Podrán participar todos los comercios de Alhama que lo deseen, independientemente del sector comercial al que se dediquen. Se establecen 3 premios de, 300, 250 € y 200 € y 15 accésits de 50 €. El jurado pasará a visitar los comercios el 27 de abril a partir de las 17:30 h. Inscripciones en el Centro de Formación y Empleo o por teléfono al 868-921084 hasta el 23 de abril.

III MAYOS BURGER FEST

Recinto ferial Nueva Espuña (zona chiringuitos y peñas). 16 al 19 de abril.

Jueves 16, de 19:00 a 24:00 h. Viernes 17, de 19:00 a 1:00 h. Sábado 18, de 19:00 a 2:00 h. Domingo 19, de 19:00 a 24:00 h. Retos de comida, actuaciones musicales, podrás degustar todas las hamburguesas que te puedas imaginar.

MERCADILLO DE LOS MAYOS 2026

Mercadillo y productos naturales

Del 1 al 3 de mayo. Plaza de la Constitución

Viernes, sábado y domingo de 11:00 a 21:00 h.

ATRACCIONES INFANTILES

Del 24 de abril al 10 de mayo 2026. Recinto Ferial “Nueva Espuña”

Horario de apertura al público de 19:00 hasta las 24:00 horas (excepto viernes, sábados y vísperas festivos: 24, 25 y 30 abril, 1, 2, 9 y 10 mayo, podrán cerrar a las 3:00 h., desde las 00:00 h., no habrá música).

HORAS SIN RUIDO. Desde las 19.00 h. y hasta las 20:00 h., no habrá música y se minimizarán los ruidos, en atención a las personas con autismo.

DIAS DE LA INFANCIA. 26 abril, 4 y 7 de mayo de 2026. Desde las 19:00 h. y hasta las 24:00 h., se podrá acceder a las atracciones instaladas en el Recinto Ferial, al precio de 1,50 €.

TREN DE LOS MAYOS

Sábado 2 y domingo 3 de mayo 2026

Noticias relacionadas

Visita a los lugares donde se encuentran plantados los Mayos. (Se realizarán varias salidas a lo largo del día. Sábado de 15 a 20 horas y domingo de 10:00 a 20:00 horas). Salida: avda. de la Constitución (parada bus) Precio: 1 euro. Los trenes pasarán por el Recinto Ferial “Nueva Espuña” y tendrán allí parada, para subir o bajar.