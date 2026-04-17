El edificio de Seguridad Ciudadana de Alcantarilla lleva desde este viernes el nombre de José Marqués

El edificio de Seguridad Ciudadana de Alcantarilla lleva desde este viernes el nombre del Subinspector del Cuerpo de Policía Local José Marqués López, fallecido en 2024. La alcaldesa del municipio, Paqui Terol, descubrió la placa que otorga la nueva denominación al espacio en honor al agente acompañada de la familia del mismo, que recibió una miniatura con la misma inscripción.

El SubinspectorJosé Marqués falleció en 2024 y durante toda su trayectoria laboral recibió multitud de distinciones y honores en reconocimiento a su impecable labor, además de la petición unánime de sus compañeros para que el edificio de Seguridad Ciudadana llevase su nombre. Esta decisión fue aprobada por unanimidad en el pleno del pasado mes de marzo.

Entre los méritos del subinspector se encuentra la condecoración a su trayectoria profesional durante 30 años de servicio por parte de la Asociación Nacional de Jefes de Policía Local en 2018, la distinción como ‘Mando ejemplar’ por parte de la totalidad de la plantilla del Cuerpo de Policía Local de Alcantarilla, la Cruz Blanca al Mérito Policial en 2023, la Cruz a la Constancia modalidad de color Plata y la Cruz a la Constancia modalidad de color Oro en 2024, esta última a título póstumo.

La familia de Marqués quiso dedicar durante el acto unas palabras de agradecimiento a la Corporación municipal y a los compañeros de la Policía Local de Alcantarilla por este reconocimiento. "Él amaba su trabajo, lo vivía con orgullo, con responsabilidad y con un profundo sentido del deber. Pero por encima de todo valoraba a sus compañeros", ha expresado la esposa del Subinspector, Teresa Gálvez, quien ha manifestado el "orgullo" que supone el homenaje: "Es la certeza de que no será olvidado, es saber que su vida, su esfuerzo y su forma de ser dejaron huella. Aunque el dolor de su ausencia sigue muy presente, también lo está el orgullo".

Homenaje a los funcionarios jubilados y empleados ejemplares en Alcantarilla / A.A.

Homenaje a los funcionarios jubilados, empleados ejemplares y policías locales el día de su patrón

Además de este acto, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha celebrado este viernes el homenaje anual a los funcionarios jubilados, empleados municipales ejemplares y a los miembros de la Policía Local, por la festividad del Beato Andrés Hibernón, patrón del Ayuntamiento y de la Policía Local, que es mañana sábado, 18 de abril.

Tras la tradicional ofrenda floral al Beato en la iglesia de San Pedro, se ha llevado a cabo la entrega de reconocimientos a los empleados públicos municipales jubilados durante el último año en el Centro Cultural Infanta Elena.

También han recibido un reconocimiento especial Francisco José García Cascales, funcionario en activo con destino en el Área de Comunicación y Modernización, por su dedicación impecable, la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Alcantarilla y el empresario alcantarillero Manuel López Cañadilla, éste último por su colaboración con los servicios públicos durante el apagón nacional de 2025.

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Además, la Policía Local entregó la Cruz al Mérito Policial en la modalidad de color blanco al director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia, Pedro Vicente Martínez, que es comisario principal de la Policía Local de Yecla en excedencia. También a José García Sánchez, subinspector de la Policía Local de Alcantarilla, y a Raúl Marín Martínez, agente de la Policía Local de Alcantarilla, ambos jubilados.