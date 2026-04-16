De la ‘rave’ al disfrute de las familias

El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia quiere dar una segunda oportunidad al antiguo circuito de velocidad, que en 2024 estuvo en boca de todos, pero por ser el escenario de una fiesta clandestina o ‘rave’ que concentró de forma ilegal a miles de jóvenes durante cuatro días, hasta que fue disuelta por la Guardia Civil y la Policía Local. Para lograr el cambio, el Consistorio ha puesto en marcha el Plan Director ‘La Torrica Re-Program-Amable’, una iniciativa que tiene como objetivo transformarlo en «un espacio naturalizado, sostenible e inclusivo al servicio de la ciudadanía», según afirman fuentes municipales.

Este proyecto se enmarca en los principios de la Nueva Bauhaus Europea, «apostando por la sostenibilidad, la inclusión y la belleza como pilares fundamentales para recuperar este enclave y convertirlo en un espacio de convivencia, disfrute y respeto por el entorno».

Para acercar esta transformación a los vecinos, el Consistorio ha organizado las jornadas ‘Fuente Álamo en Familia. Cultura, deporte y naturaleza en familia’, un completo programa de actividades que se desarrollará desde hoy hasta el domingo 19. La iniciativa incluye talleres educativos dirigidos a alumnado de ESO y Bachillerato en la Feria de Educación y Empleo Futurea-T Fest, actividades de upcycling textil, propuestas deportivas como 3x3 basket, rocódromo o laser tag, así como teatro, merienda infantil y distintas actividades lúdicas.

El domingo, el circuito de La Torrica será el epicentro de la jornada con actividades como talleres de diseño, reforestación, música en directo, comida de convivencia y el concierto del grupo ‘Los de la Juana’, en una cita pensada para todos los públicos y orientada a fomentar la participación vecinal en este nuevo espacio.

La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, ha señalado que «con este proyecto no solo recuperamos un espacio en desuso, sino que lo devolvemos a la vida para el disfrute de todos, apostando por un modelo de municipio más sostenible, participativo y cercano a las personas».

Por su parte, el concejal de Infraestructuras y Juventud, Salvador Pérez Martos, ha destacado que «con ‘La Torrica Re-Program-Amable’ damos un paso firme hacia un espacio moderno, sostenible y pensado para nuestros jóvenes y familias, donde deporte, naturaleza y convivencia van de la mano». Asimismo, ha añadido que «queremos que La Torrica vuelva a latir con vida, convirtiéndose en un punto de encuentro dinámico que invite a participar, disfrutar y cuidar nuestro entorno».

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Una fiesta ilegal

La ‘rave’ ilegal celebrada en abril de 2024 en el antiguo circuito de velocidad de Fuente Álamo reunió durante varios días a miles de personas en una fiesta no autorizada. Los asistentes, procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, ocuparon el recinto con vehículos, caravanas y equipos de sonido, generando problemas de ruido, seguridad y acumulación de residuos. La Guardia Civil y la Policía Local intervinieron de forma progresiva para disolver la concentración, que evidenció el estado de abandono del espacio y abrió un debate sobre su futuro uso.