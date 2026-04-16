El PSOE reclama que los autobuses al aeropuerto de Corvera lleguen a Lorca

"Discriminación flagrante y sistemática". Así resumía este jueves Isabel Casalduero, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, la situación generada tras la exclusión del municipio del servicio de autobús entre el aeropuerto de Corvera y las ciudades de Murcia y Cartagena promovido por el Gobierno regional, al que acusaba de "borrar definitivamente a Lorca del eje principal regional".

En este sentido, cabe recordar que ambas líneas fueron puestas en marcha por parte del Gobierno regional en enero de 2024, entrando el pasado miércoles en vigor una ampliación de los servicios, que pasaban de 12 expediciones repartidas en dos días a 238 viajes a lo largo de todos los días de la semana. "Mientras el Gobierno Regional presume de mejorar la competitividad y la conectividad de las dos principales ciudades, nos preguntamos: ¿Dónde queda Lorca en esta ecuación?", se preguntaba Casalduero Jódar.

Isabel Casalduero en una imagen de archivo. / L.O.

Del mismo modo la secretaria general del PSOE señalaba que, a la ausencia de autobús directo, se suma la situación del sector del taxi de Lorca, que sigue sufriendo trabas burocráticas para operar en el aeropuerto: "solo pueden recoger pasajeros si el servicio está contratado previamente y pueden demostrarlo, pero no cuentan con un espacio habilitado ni con un modelo oficial de contratación. Todo son pegas y discriminación", añadía, para terminar anunciando que su grupo político llevará sendas iniciativas para denunciar el agravio comparativo de la comarca con respecto a Murcia y Cartagena tanto al Pleno del Ayuntamiento como al de la Asamblea Regional.

Desde Murcia

Por su parte, desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras aludían al papel de la estación de autobuses de Murcia como "el mayor nodo de conexión de transporte público de la Región de Murcia", siendo el aumento de las frecuencias una medida pensada para "dar acceso a todos los municipios desde esta estación que actúa de intercambiador". Del mismo modo, estas voces invitaban a los socialistas a reclamar la reapertura del servicio de cercanías, cerrado en octubre de 2021. "Sánchez es el único responsable del aislamiento que sufre Lorca por la falta de infraestructuras", sentenciaban.