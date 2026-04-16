El programa de emprendimiento turístico de Caravaca impulsa la promoción del destino y crea sinergias en el sector

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz continúa avanzando en el desarrollo de su programa de emprendimiento turístico, una iniciativa pionera orientada a la creación de nuevas experiencias y productos que contribuyan a diversificar la oferta del destino. En este contexto, se ha celebrado un press trip que ha reunido a destacados creadores de contenido en redes sociales con empresas, alojamientos, restaurantes y emprendedores turísticos del municipio que desde el pasado año participan en el programa.

Esta acción ha permitido generar un espacio de encuentro y colaboración entre los distintos agentes del sector, favoreciendo la creación de sinergias y el impulso conjunto de propuestas innovadoras basadas en el patrimonio natural, cultural y gastronómico de Caravaca de la Cruz.

Esta iniciativa pionera, que se puso en marcha el pasado año, está orientada a la creación experiencias y productos que contribuyan a diversificar la oferta del destino, generando oportunidades de desarrollo en el territorio

El press trip ha contado con la participación de influencers procedentes tanto de la Región de Murcia como de otras comunidades autónomas, como @diegoFP_life, @acholand_, @engaliciamorate, @viajeandoo y @viajando_entre_suturas, quienes han compartido a través de sus perfiles en Instagram las experiencias vividas durante su estancia, contribuyendo a reforzar la proyección del destino.

Durante la jornada, los participantes han podido conocer de primera mano la oferta turística local gracias a la implicación de empresas como Astroversia,, The Osados, A que te doy una galleta, La Batanera, Hotel La Vera Cruz, Alojamiento Domus Templi, Topofilya, SENSIA, Lola Salcedo, El Pontón de Arthur, La Tasca de Enfrente o Caravaca Tours. Esta colaboración público-privada ha sido clave para mostrar la riqueza y diversidad del tejido turístico local.

Emprendimiento turístico

Encuentro de emprendedores / La Opinión

El programa de emprendimiento turístico, puesto en marcha el pasado año, tiene como objetivo principal ampliar y reforzar la oferta más allá de los tradicionales hitos religiosos, apostando por experiencias sostenibles, innovadoras y adaptadas a las nuevas demandas del mercado. Asimismo, busca mejorar la competitividad del sector, favorecer la comercialización de productos turísticos y fomentar la cooperación entre empresas y emprendedores.

El programa forma parte de las acciones enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’, financiado con fondos europeos Next Generation

Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) ‘Camino a Caravaca’, financiado con fondos europeos Next Generation del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha contemplado múltiples acciones dirigidas a consolidar un modelo turístico más sostenible, digital y competitivo durante todo el año.

Programa de trabajo

Visita a la Basílica de la Vera Cruz / La Opinión

La ejecución del programa fue adjudicada a la consultora especializada Innotur, con una inversión de 30.735 euros, y se articula en diferentes fases que abarcan desde la planificación hasta la comercialización final de los productos turísticos.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de este tipo de acciones para seguir fortaleciendo la identidad de Caravaca de la Cruz como destino turístico integral, así como para generar oportunidades de desarrollo económico a través de un turismo de calidad, sostenible y desestacionalizado.