Bullas ensalza sus tradiciones en las fiestas de San Marcos

El concejal de Festejos de Bullas, David Madrid, presentó recientemente la programación de las fiestas de San Marcos, una de las celebraciones más arraigadas del municipio, que este año vuelve a apostar por una amplia variedad de actividades dirigidas a todos los públicos y centradas en la puesta en valor de las tradiciones locales.

La programación, que se desarrollará entre los días 24 y 29, incluye propuestas culturales, festivas y participativas que reflejan la identidad y el patrimonio del municipio, con especial protagonismo del folclore, la convivencia vecinal y la implicación de colectivos y asociaciones.

David Madrid durante la presentación de San Marcos. / La Opinión

La jornada comenzará el viernes 24 de abril con la actividad 'Vestimos la huertana' a las 9:30 horas, en la que participará el alumnado de 6º de primaria de todos los centros educativos junto a la asociación de personas con discapacidad del noroeste Apcom en el jardín municipal.

A las 10:00 horas tendrá lugar el desfile infantil de San Marcos, donde los centros escolares recorrerán las calles de Bullas rindiendo homenaje al tradicional desfile de carrozas. La actividad culminará en el Jardín Municipal con entrega de flores, música y actividades.

El sábado día 25, desde las 11:00 horas, se instalarán hinchables y casetas de feria, gratuitos hasta las 14:00 horas. A la misma hora, en la piscina de La Rafa, se celebrará un taller de postizas e indumentaria regional dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años, organizado por la Asociación Cachivache.

A partir de las 12:00 horas, La Rafa acogerá un aperitivo, comida y música con DJ, con degustación de jamón, langostinos, paella y otros productos, amenizado por DJ Felis.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará el XLII Festival Nacional de Folclore, con la participación del grupo Huelearromero de Cenicientos (Madrid), la Peña El Mortero (Murcia) y el grupo local Virgen del Rosario Peña 'La Uva' en la plaza de España. La jornada finalizará con la misa huertana en honor a San Marcos a las 20:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

El día grande, el domingo 26 de abril, arrancará a las 8:00 horas con la procesión en honor a San Marcos, acompañada por asociaciones musicales, peñas festeras y distintas imágenes religiosas.

A las 10:30 horas tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas huertanas y a las 15:00 horas se celebrará la convivencia de peñas en La Rafa. La programación del día concluirá con el concierto de Pedrá, tributo a Extremoduro, a las 20:00 horas.

Como cierre de las fiestas, a las 21:00 horas el miércoles día 29 se dará a conocer el fallo del concurso de carrozas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se convocará a las peñas ganadoras.

“Con esta programación queremos rendir homenaje a nuestra identidad, animar a que todas y todos participemos de estas fiestas y seguir haciendo de Bullas un lugar para encontrarse y celebrar nuestra identidad”, destacó el edil de Festejos, que contó con el acompañamiento musical de la Peña La Uva durante la presentación.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía y visitantes a participar en estas fiestas, que suponen una oportunidad única para disfrutar, compartir y mantener vivas las tradiciones de Bullas.