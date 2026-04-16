El Ayuntamiento autoriza la reparación de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales en el Castillo de Lorca

La muralla del Castillo de Lorca será sometida a una nueva actuación de conservación por parte del Ayuntamiento. Así lo desvelaba María Hernández, concejala de Urbanismo, quien informaba de la inminente aprobación [este viernes] por parte de la Junta de Gobierno local de la ejecución de las obras derivadas del proyecto básico y de ejecución para la restauración de dos cortinas de la muralla del Castillo, afectadas por los episodios de lluvias persistentes de marzo de 2025.

De esta forma, los daños provocados por la DANA en dos de las cortinas de muralla de la Fortaleza del Sol, donde se registraron derrumbes parciales y desprendimientos, serán subsanados. "Las zonas de intervención están localizadas en la fachada oeste del Castillo junto al acceso al Parador y a Lorca Taller del Tiempo, por lo que es fundamental actuar en ellas", apuntaba la edil.

María Hernández durante su comparecencia ante los medios. / L.O.

Según detallaba la concejala, las actuaciones incluyen la limpieza, consolidación y recuperación de volúmenes de fábrica perdidos en las cortinas de muralla CC-2 y CC-26, fundamentales para garantizar la seguridad de los visitantes y del acceso al Parador Nacional, y las obras se centrarán en el uso de técnicas y materiales tradicionales y bajo supervisión arqueológica especializada para preservar la autenticidad de este Bien de Interés Cultural.

Del mismo modo, Hernández Benítez explicaba que el proyecto –redactado por el arquitecto Jerónimo Granados González– ya cuenta con la autorización de la Dirección General de Bienes Culturales de fecha 1 de abril de 2026, tiene un presupuesto de 19.548 €, IVA incluido, y está financiado en un 50% por el Estado, según la Resolución de 29 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se acordó la asignación de las subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio afectado como consecuencia de las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, y el otro 50% será financiado con fondos municipales. En cuanto al plazo de ejecución, se estima que las obras durarán un mes y las tareas serán realizadas por la empresa Técnicas de Restauración, Ingeniería y Arquitectura, SLU.

Hernández Benítez explica los pormenores del proyecto. / L.O.

Más de 200 memorias

Por último, la titular de Urbanismo recordaba que la actuación en el Castillo fue "una de las más de las 200 memorias justificativas relativas a los daños ocasionados por las lluvias en las infraestructuras, edificios, equipamientos e instalaciones o servicios de titularidad municipal". Cifrados en un importe aproximado de tres millones de euros, los distintos expedientes fueron remitidos a la Delegación del Gobierno en Murcia tras la evaluación de todos los daños en el municipio; siendo activada la ejecución de las obras una vez publicadas en el BOE las subvenciones y resoluciones derivadas.

Sin embargo, en el caso de los daños en propiedades privadas no se pusieron en marcha subvenciones públicas, por lo que el Consistorio anunció su intención de llevar al Estado a juicio para reclamar tanto la publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado como la notificación formal del acuerdo adoptado por el Consejo de ministros del Gobierno de España, de la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Dos acciones que, hasta que no sean ejecutadas, impiden la puesta en marcha del pago de ayudas a los afectados particulares.