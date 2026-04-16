El arreglo de la calle Begastri de Cehegín: quebradero de cabeza para vecinos y políticos

El arreglo de la calle Begastri tenía como objetivo poner fin a una demanda histórica de los vecinos de una de las arterias principales del municipio de Cehegín. El proyecto ya comenzó con mal pie debido a las problemáticas que tuvo la excavación, lo que provocó retrasos en la entrega de las obras, pero el colmo fue cuando recién inaugura la vía, con las primeras lluvias llegaron las inundaciones. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, fue el encargado de inaugurar el nuevo trazado, el pasado 24 de febrero, aunque su apertura al tráfico tuvo que esperar varios días después.

El 8 de marzo, llegó la primera sorpresa para los vecinos, el reformado vial no era capaz de evacuar toda el agua de lluvia inundando las viviendas de la zona

Tan solo unos días después, el 8 de marzo, llegó la primera sorpresa para los vecinos, el reformado vial no era capaz de evacuar toda el agua de lluvia inundando las viviendas de la zona.

Primera inundacion tras su inauguración / La Opinión

Ana Moreno, vecina de la calle afectada, es la que se ha llevado la peor parte de esta desatinada ejecución, en la que cada día aparecen más vicios ocultos, cada vez que llueve con cierta acumulación de agua, su vivienda se inunda por completo. Según explicaba “aquí nunca habíamos tenido problemas de inundaciones”, recordando que “cuando se pusieron a realizar la obra, yo tenía una arqueta en la puerta de mi casa, que era la que evacuaba el agua cuando llovía y me la quitaron”, explicando que “fui varias veces al Ayuntamiento para pedir que me la volvieran a poner”. Durante la obra la familia que reside en la calle ya empezó a sospechar que algo que no iba bien, “durante las obras, cuando regresé a casa tras pasar varios días fuera me encontré la casa llena de barro”.

Desde que se inauguró la calle su casa se ha inundado en tres ocasiones el 8 y 10 de marzo y el 12 de abril

Desde que se inauguró la calle su casa se ha inundado en tres ocasiones el 8 y 10 de marzo y el 12 de abril. El agua entró en la estancia principal y ha provocado humedades en diferentes sitios de la vivienda, “desde el Ayuntamiento únicamente nos dan largas, y nosotros necesitamos una solución urgente, por el momento solo hemos podido poner unos tablachos que además hacen efecto bañera, queremos una solución definitiva”.

El Ayuntamiento busca una solución

Comparencia de la alcalde de Cehegín, Alicia del Amor / La Opinión

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, comparecía en rueda de prensa para informar de manera detallada sobre la situación registrada en la calle Begastri tras los episodios de lluvias intensas del pasado mes de marzo y los acontecidos recientemente, así como para explicar las actuaciones realizadas, las medidas provisionales adoptadas y la solución definitiva que ya se está tramitando.

Desde el primer momento, la alcaldesa ha querido trasladar un mensaje directo a los vecinos afectados, recordando que el Ayuntamiento “no ha dejado de actuar en ningún momento”, y que desde que se produjeron los primeros encharcamientos se realizaron comprobaciones sobre el terreno y se activaron los servicios técnicos municipales para analizar las causas del problema y determinar las soluciones necesarias, tanto urgentes como estructurales.

La alcaldesa ha subrayado que, aunque la voluntad del Ayuntamiento es actuar con la mayor rapidez posible, la administración debe seguir procedimientos técnicos y administrativos que garanticen la seguridad y la legalidad

La alcaldesa ha subrayado que, aunque la voluntad del Ayuntamiento es actuar con la mayor rapidez posible, la administración debe seguir procedimientos técnicos y administrativos que garanticen la seguridad y la legalidad de cada intervención, motivo por el cual se han ido emitiendo los informes necesarios para sustentar las actuaciones en marcha.

Actuación urgente y provisional ya aprobada

Como respuesta inmediata al problema, el Ayuntamiento ha adoptado una medida cautelar urgente de carácter provisional, cuyo objetivo es reducir el riesgo de nuevas acumulaciones de agua en caso de lluvias antes de la ejecución de la solución definitiva.

Esta actuación consiste en la conexión de la arqueta existente con un colector de PVC de 400 milímetros de diámetro, atravesando de forma superficial la parcela situada en la calle Begastri número 35, y aprovechando el trazado de un tramo de acequia visible en la propiedad de la calle Moratalla número 2.

Se trata, según ha insistido la alcaldesa, de una intervención temporal, pensada exclusivamente para dar una respuesta inmediata al problema y minimizar riesgos mientras se tramita y ejecuta la solución estructural definitiva.

Solución definitiva en tramitación

Paralelamente a esta actuación urgente, los servicios técnicos municipales ya han definido la solución definitiva, que consistirá en la reordenación del sistema de recogida de aguas pluviales en la zona, desviando dichas aguas hacia la calle García Lorca.

Esta intervención permitirá resolver de forma estructural el problema, evitando que se repitan las acumulaciones de agua en futuros episodios de lluvias intensas. El Ayuntamiento trabaja ya en la tramitación administrativa necesaria para su ejecución con todas las garantías técnicas y legales.

Análisis de responsabilidadesLa alcaldesa también ha anunciado que, una vez finalizado el procedimiento y analizados todos los informes técnicos, el Ayuntamiento estudiará las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la situación, actuando con rigor y en base a la documentación existente.

Alicia del Amor ha querido finalizar su comparecencia trasladando un mensaje de disculpas y comprensión a los vecinos de la zona, reconociendo las molestias y la preocupación generadas. Ha reiterado que el Ayuntamiento ha estado presente desde el primer momento y que continuará actuando hasta la completa resolución del problema.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno de actuar con rapidez, transparencia y responsabilidad, insistiendo en que la prioridad es proteger a los vecinos y dar una solución definitiva a esta situación. “El Ayuntamiento siempre va a dar la cara, y vamos a seguir trabajando hasta que este problema quede completamente resuelto”, ha concluido.

La oposición pide respuestas

Desde el grupo municipal socialista han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario sobre las obras de la calle Begastri, asimismo han solicitado la comparecencia del Concejal de Obras y Servicios y la apertura de una comisión de investigación.

Desde las filas de Vox, han presentado una propuesta, que consistiría en el 𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧𝐢𝐳𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐝𝐨, 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚𝐬 𝐩𝐥𝐮𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐲 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢́𝐚 𝐋𝐨𝐫𝐜𝐚‧, con el fin de aliviar la saturación que actualmente soporta la red de la calle Begastri.

“Esto no va de polémicas partidistas. Va de hacer las cosas bien. Va de evitar que los vecinos sigan pagando las consecuencias de una mala planificación. Va de 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐲 𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐳𝐠𝐨, 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨”, han remarcado desde el partido de Abascal.

Desde X Cehegín han mostrado su disposición para colaborar en una solución rápida y eficaz. “Nuestra prioridad son, ante todo, los vecinos directamente afectados y el conjunto del municipio”, subrayan.