Sanidad
Alerta en Lorca por el aumento de parásitos como pulgas y garrapatas
El Ayuntamiento lanza una campaña para difundir recomendaciones destinadas a proteger a mascotas y ciudadanos
La llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas supone un aumento del ciclo biológico de distintos parásitos que pueden afectar tanto a los animales de compañía como a los humanos. Por este motivo, desde la concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Lorca se ha lanzado una campaña destinada a fomentar el conocimiento de las precauciones a seguir tanto en lo referente a las mascotas como a los humanos con el fin de evitar riesgos para la salud pública.
Belén Díaz, edil responsable del ramo, recordaba que en estos meses se debe aumentar la frecuencia de las acciones de desparasitación, así como de vacunación. Tenias, pulgas, garrapatas o mosquitos son algunas de las plagas cuyo ciclo biológico se ve favorecido por las altas temperaturas: "esta situación incrementa el riesgo tanto para los animales como para la población, por lo que desde la Concejalía se insiste en mantener medidas preventivas constantes", recordaba la concejala.
En cuanto a las precauciones a seguir, Díaz Arcas recordaba la necesidad de revisar tanto a las mascotas como a las personas después de paseos por zonas de campo o jardines, evitar zonas de hierba alta o maleza o utilizar ropa clara para detectar fácilmente la presencia de garrapatas.
Protección ciudadana
"La prevención es clave para evitar problemas que, en muchos casos, pueden pasar desapercibidos hasta que ya existe un riesgo real de contagio. Queremos insistir en que el cuidado de las mascotas no es solo una cuestión de bienestar animal, sino también de protección para toda la ciudadanía", terminaba señalando la edil delegada de Sanidad y Consumo.
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