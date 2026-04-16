Águilas vuelve a abrir boca con las X Jornadas Gastronómicas de la Gamba Roja
Del 17 al 26 de abril se podrá vivir de primera mano el recorrido del producto desde su origen hasta la degustación final
Una de las jornadas más esperadas del año ha sido presentadas en el Centro de Interpretación Las Cuatro Calas. Allí se dieron a conocer las X Jornadas Gastronómicas de la Gamba Roja de Águilas, una de las citas gastronómicas imprescindibles del municipio.
Águilas se prepara así para acoger este destacado evento gastronómico, que se celebrará del 17 al 26 de abril y que volverá a poner en valor uno de sus productos más emblemáticos: la gamba roja.
La iniciativa está organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Águilas (Hosteaguilas), con la colaboración del Ayuntamiento de Águilas, 1.001 Sabores Región de Murcia, Estrella de Levante y Bodegas Juan Gil y Vinos Bienhablado.
En esta edición participarán doce restaurantes del municipio, que ofrecerán menús, tapas y platos especiales con la gamba roja como protagonista, poniendo en valor la riqueza del producto local y la creatividad de los chefs.
Los establecimientos participantes son: Barra6, Casa Bartolo, Cuatro Calas, El Tiburón, El Varadero, Ginés, La Chimenea, La Veleta, Makoki, María Castaña Vinos & Amigos, Pecado y Zoco del Mar. Todos ellos elaborarán propuestas únicas dirigidas a los amantes del marisco y la gastronomía mediterránea.
Como novedad, estas jornadas incorporan una experiencia turística exclusiva bajo el título 'De la lonja a tu mesa: Gamba Roja de Águilas', que permitirá a los asistentes vivir de primera mano el recorrido del producto desde su origen hasta la degustación final.
La experiencia incluye una visita guiada a la lonja de Águilas, acceso a la lonja y subasta de la gamba en directo, acompañamiento del chef El Poli, compra directa de gamba roja fresca, una degustación gastronómica frente al mar en el Restaurante Punta Negra y una presentación ycatas de vinos Bienhablao.
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