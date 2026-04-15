El PSOE de Molina exige soluciones para los daños estructurales en viviendas y el peligro de caídas en calles levantadas por raíces

El Grupo Municipal Socialista de Molina de Segura ha registrado una solicitud oficial ante el Ayuntamiento para denunciar la situación de "especial gravedad" en la calle Martin Luther King. El crecimiento descontrolado de las raíces del arbolado público está provocando daños estructurales en las viviendas y ha destrozado el pavimento de las aceras.

La portavoz, Isabel Gadea, ha visitado la zona para comprobar las deficiencias denunciadas por los residentes. "El levantamiento del pavimento supone un riesgo evidente de lesiones para los peatones", ha señalado Gadea. "Es una responsabilidad directa del Ayuntamiento garantizar la seguridad vial y el mantenimiento de nuestras infraestructuras".

La falta de intervención municipal está permitiendo que las raíces afecten ya a las estructuras de los edificios colindantes. Los vecinos han trasladado su urgencia por proteger tanto su integridad física como sus bienes privados ante unos desperfectos que podrían agravarse de forma irreversible.

"Pagas impuestos de primera para recibir servicios de tercera", ha criticado la portavoz. "La administración del PP y VOX debe dejar la inacción gestora y centrarse en los problemas reales de nuestros barrios".

En el documento registrado, los socialistas exigen al equipo de Gobierno que informe sobre las acciones técnicas que se van a emprender con carácter urgente. Las prioridades marcadas por Gadea son señalizar inmediatamente las zonas peligrosas para evitar caídas de niños y mayores; detener de forma efectiva el avance de las raíces hacia los cimientos de las casas e informar con transparencia a los afectados sobre los plazos de reparación de la acera.

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"Molina merece un gobierno que gestione y sea eficaz con el dinero de todos", concluye Isabel Gadea. "Nuestra labor es asegurar que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de mantener las calles en perfecto estado".